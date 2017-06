Mistenker at Lagerbäck vraker Ødegaard for å unngå stjerneproblem

Fotballekspert tror ikke nødvendigvis at Martin Ødegaard (18) vrakes fra det norske A-landslaget fordi han ikke er god nok.

– Jeg synes det er rart at Lars Lagerbäck ikke engang har tatt ham med på en eneste trening ennå for å bli kjent med gutten, og for at Ødegaard kan bli kjent med Lagerbäcks krav og metoder. Men jeg har en mistanke om hvorfor, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og forklarer:

– Hvis Lagerbäck tar med Ødegaard, har han én stor stjerne på det norske laget, en enkeltspiller som vil få mest oppmerksomhet. Da blir det kanskje vanskeligere å bygge laget han vil ha. Kanskje han ikke vil ha så mye Ødegaard-støy.

Mathisen forstår at Lagerbäck utelot Ødegaard fra troppen til kampen mot Nord-Irland i mars, men mener det er «merkelig» at det ikke var plass til ham under den pågående landslagssamlingen. Han synes 18-åringens prestasjon i U21-landskampen mot Kosovo understreket dette.

– Det han leverte mot Kosovo, var veldig gledelig å se. Han gjør ting som ingen andre norske spillere er i nærheten av å gjøre. Han har en sånn timing, teknikk og måte å spille fotball på som man er vant til å se i langt varmere strøk. Han var ien klasse for seg selv, sier TV 2s fotballekspert.

Han lot seg spesielt imponere av Ødegaards pasning i forkant av Norges 4-0-scoring, som du kan se her:

– Det var mot en svak motstander

Mathisen påpeker at Kosovo var mange hakk svakere enn Norge, og at 5-0-seieren ikke kan fungere som noen målestokk for Ødegaard eller det norske landslaget.

Det samme mener fotballekspert Lars Tjærnås i Aftenposten.

– Det var mot en svak motstander , og på en bane og et underlag han nesten alltid er god på. Det må vi ha med når vi vurderer prestasjonen, sier han.

Kosovo-spillerne flokket seg rundt Ødegaard:

I motsetning til Mathisen er han ikke overbevist om at Ødegaard burde vært en del av den norske A-landslagstroppen denne måneden.

– Lagerback har én oppgave: å vinne kamper. Da har han plukket ut en stamme han mener er best egnet til det, i sitt system og sin stil. Realistisk kjemper Ødegaard kun om en plass i 4-4-2 på en av sidene på midtbanen. Grunnen til det, er at vi ikke kan ha en midtbane i det systemet med for mange fysisk lette «enveisspillere».

– Derfor synes jeg det er helt OK at Lagerbäck ikke har gitt ham sjansen til nå. De sjansene kommer. Lagerbäck gjør det riktig ved å sjekke ut en grunnstamme først, uten å famle eller prøve ut altfor mye, sier Tjærnås.

En lykkelig Ødegaard snakket med VG etter 5-0-seieren:

Han er imidlertid svært imponert over det Ødegaard viste i mandagens kamp mot Kosovo:

– Han er etter min mening best i Norge til å utnytte lite tid og små rom. Han har en balanse, blikk og ferdigheter som gjør at han skaper ubalanse hos motstander, og gir egne spillere bedre tid. Vi glemmer altfor ofte at han er 18 år, ikke 28. Det han gjør på sitt beste, holder et ekstremt høyt nivå for alder.

Imponert over Thorsby og Ajer

Ødegaard er ikke den eneste spilleren som fanget ekspertenes oppmerksomhet under 5-0-seieren over Kosovo. Heerenveen-lagkamerat Morten Thorsby, som VG kåret til banens beste spiller, høster også lovord etter scoring, målgivende pasning og storspill langs høyrekanten.

– Thorsby er spennende i seg selv, og ekstra spennende fordi han har mye av det LL ser etter hos en midtbanespiller. Han har "grunnmuren" i form av stor løpskraft og duellstyrke. I tillegg er han smart inne i 16 meteren og tar de riktige løpene, sier Tjærnås.

– Jeg tipper Lagerbäck likte veldig godt det han så. Thorsby er en kantspiller som vil passe inn i Lagerbäcks system. Det som imponerer meg mest, er at han jobber ekstremt hardt og har veldig gode basisferdigheter, sier Mathisen.

Lurte Kosovo med innøvd trekk:

Lars Tjærnås mener midtstopper Kristoffer Ajer, som scoret i sin debut på U21-landslaget, er en fremtidig nøkkelmann for det norske A-landslaget.

– Jeg har skrevet og ment tidlige at Ajer blir mannen som løser den norske «stopperkrisen». Det tror jeg fortsatt. Han er en leder som type, han har rekkevidde i lufta, leser spillet godt og rydder unna foran eget mål på innlegg. Det er den delen av spillet defensivt vi er svakest på i A-landslaget, og vi MÅ få fram stoppere som behersker den delen, sier han.

PS! Slik starter Norge mot Sverige i kveld (4-4-2): Ørjan Nyland – Per Egil Flo, Even Hovland, Håvard Nordtveit, Jonas Svensson – Mats Møller Dæhli, Anders Trondsen, Sander Berge, Moi Elyounoussi – Alexander Søderlund, Bjørn Maars Johnsen.