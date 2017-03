Mini om Ødegaard-vraking: – Lagerbäck er ikke med i hylekoret

Martin Ødegaards vei til A-landslaget er blitt lengre med Lars Lagerbäck som sjef, mener eksperter.

– Lagerbäck har jo fulgt litt med på norsk fotball, men han har ikke vært på innsiden av Ødegaard-hysteriet. Han er ikke like stor fan av ham som pressen og mange folk. Lagerbäck er ikke med i hylekoret, og han blir ikke påvirket i like stor grad som jeg vil påstå at Høgmo-regimet ble, sier tidligere landslagsprofil Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

– Nå er det resultater over alt annet

Ødegaard har startet syv av de åtte siste Heerenveen-kampene, men er likevel ikke med i Lagerbäcks første norske landslagstropp. I stedet skal 18-åringen spille mot Portugal og Russland for U21-landslaget.

UTELATT: To målgivende pasninger på 10 kamper for Heerenveen er ikke nok til landslagsplass, mener Lars Lagerbäck. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Er veien til A-landslaget lengre under Lagerbäck enn den var før?

– Det er det ingen tvil om, selv om Ødegaard ikke var så fremtredende mot slutten av Høgmo-perioden. Jeg synes han har fikk mer oppmerksomhet og spilletid enn han fortjente rent fotballmessig, sier Mini og fortsetter:

– Nå er han på rett plass i Nederland, der han må vise at han er en god fotballspiller. Han hadde en kamp som var fantastisk, men han sitter jo ofte på benken der også. Så det er ikke noe «oi, Ødegaard er vraket, hva feiler Lagerbäck?»

Toppfotballsjef Nils Johan Semb er imponert over arbeidet til Lars Lagerbäck:

«Hans kamparena kunne vært bedre», forklarte Per-Mathias Høgmo da han valgte å utelate Ødegaard fra A-landslaget i fjor høst. Nå er det ikke kamparenaen det står på: «Jeg har mer nytte av den type spillere som jeg har er tatt ut i en kamp som Nord-Irland på bortebane», forklarte Lagerbäck etter tirsdagens uttak.

– Nå er det resultater over alt annet. Vi har jo sett at den sexy fantasifotballen vi har prøvd oss på, kanskje ikke var helt riktig, sier Mini.

Han minner om at både ham selv, med 168 cm på strømpelesten, og en kreativ og teknisk spiller som Erik «Myggen» Mykland var sentrale brikker i Drillos ellers fysiske Norge på 1990-tallet.

– Man skal ikke bare ha muskler, man må ha noen som bryter litt også, sier Mini, som tror U21-fotball kan bli nøkkelen til A-landslaget:

– Når U21 spiller samtidig, så må Ødegaard spille der. Hvis han spiller mye og dominerer der, så er veien til landslaget lettere.

EKSPERT: Mini Jakobsen har spilt 65 norske A-landskamper. Etter fotballkarrieren har han jobbet som fotballekspert i TV 2. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Velger heller en med høyt minstenivå

Lars Tjærnås, som er fotballekspert i Aftenposten og talentspeider i Brann, er tydelig på at Lagerbäck-ansettelsen ikke er noen håndsrekning til Ødegaard.

– Valg av både system og stil gjør at veien hans blir litt lengre enn den var under Høgmo, sier Tjærnås.

Han utdyper:

– Lagerbäcks type fotball krever Lagerbäcks type spillere. Det betyr at han foretrekker spillere med solid fysikk, stor løpskraft og ditto duellstyrke. Dessuten vil han gjerne ha stabilitet. Han velger heller en med et høyt minstenivå fremfor en type «tryllekunstner» som kan briljere, men også svikte.

Lagerbäck valgte ikke Ødegaard, men tok med en annen unggutt. Her hyller han Sander Berge (19):

Eksperten tror også at motstanderen i første kamp, Nord-Irland, ikke talte for å ha med Ødegaard i troppen.

– Han velger spillere mye ut fra forventet kampbilde. Han vet at vi i Belfast vil få bruk for alt vi har av muskelkraft, rekkevidde i luften og spillere som er toveisspillere i de fire midtbanerollene. Ødegaard har andre kvaliteter enn akkurat disse. Han kan vinne en fotballkamp med noen øyeblikks magi, men han har ikke mange av de tingene som Lagerbäck mener er riktige og viktige til denne kampen, sier Tjærnås, som er optimistisk på 18-åringens vegne:

– Jeg er overbevist om at han vil få sine sjanser. Det kommer kamper som vil passe ham bedre, og han er fortsatt knapt konfirmert.