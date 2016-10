Mini ber NFF se til Sverige for å finne Høgmo-erstatter

Mini (50) ber NFF gjøre som for nesten 30 år siden: Se til Sverige i jakten på ny norsk landslagssjef.

I 1987 ble Tor Røste Fossen erstattet av Tord Grip. Uten at det ga noe løft, snarere tvert imot: På 11 kamper vant svensken ingen kamper (seks uavgjorte, fem tap). Og ga seg året etter.

– Må få inn en trener som gir oss troen



Mini, med 65 A-landskamper for Norge, mener Per-Mathias Høgmo må vike som landslagssjef, og tror det vil gå langt bedre hvis Norges Fotballforbund ser mot øst denne gangen.

HAR MISTET TROEN PÅ HØGMO: Tidligere landslagsving Jahn Ivar Jakobsen. Populært kalt Mini. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

– Høgmo har ikke fått det til ut fra forutsetningene. Han bør gå nå. Etter uavgjort mellom Tsjekkia og Aserbajdsjan er døren for norsk VM-deltagelse åpnet igjen. Men vi må ha minst ett poeng, helst tre, borte mot Tsjekkia i november. Vi må få inn en trener som gir oss troen på at det er mulig, sier Mini.

Han mener NFF må kontakte de to avgåtte landslagssjefene til henholdsvis Sverige og Island, Erik Hamrén og Lars Lagerbäck.

– Selv om alle er forelsket i Ståle Solbakken, vil det være ansvarsfraskrivelse av NFF hvis de ikke tar en telefon til Hamrén og Lagerbäck. Begge er ledige på markedet, og begge har stor erfaring. Med en av de tre vil det helt klart være mulig å vinne i Praha. Det er ingenting av det som har skjedd under Høgmo som tilsier at vi skal ta ett eller tre poeng mot Tsjekkia, påpeker den avtroppende TV 2-eksperten.

Fotballpresident Terje Svendsen har ikke svart på VGs gjentatte henvendelser dagen etter nestenulykken mot San Marino. I en pressemelding fra NFF sier Svendsen at styret vil gjøre en kortsiktig evaluering inn mot Tsjekkia-kampen, og en mer omfattende evaluering i etterkant av årets siste kamp 11. november.

Rekdal refser Svendsens mediehåndtering



På Max-sendingen etter seieren over San Marino var Kjetil Rekdal kritisk til hvordan Svendsen har håndtert situasjonen.

– Det som er problemet nå er den vinglingen til Terje Svendsen. Han står på flyplassen i Aserbajdsjan og åpner opp for en offentlig heksejakt og en offentlig diskusjon. Det er bare tull. Enten har du tillit. Eller så får du ta det internt hvis du har tenkt til å gjøre et skifte, sa Rekdal.

– Bør de avblåse hele evalueringen? spurte programleder Carsten Skjelbreid.

– Nei, det sier ikke jeg. Men hvis du skal evaluere noe, så får du holde det internt. Du kan ikke stå på en flyplass i Aserbajdsjan en time etter fotballkampen og svare diffust, svarte VIF-treneren, og la til:

– Vi kan ikke ha en offentlighet rundt det. Det får være på kammerset. Ok, skal vi ha en evaluering, så får vi ta det internt.

Aamodt: – Rekdal scoring det største jeg har opplevd



Han var en av nøkkelspillerne på 1990-tallet. Epoken der Norge kvalifiserte seg til to VM fremstår mer og mer som et urealistisk scenario to tiår senere.

Mangler vi den gode treneren? Mangler vi den gode planen? Mangler vi de gode spillerne? Mangler vi vinnerskaller?

Hva er egentlig problemet? VG stilte spørsmålet til tre andre 90-tallshelter som vant titler samtidig som Drillo ledet fotballandslaget til fantastiske høyder.

Vebjørn Rodal, OL-vinner 800 meter 1996:

– Jeg kjenner Per-Mathias ganske godt og kan ikke forstå at han ikke skal være mannen som skal få det til. Individuelt sett er det relativt gode fotballspillere, men de har ikke imponert noen på ganske lenge. Det er et eller annet som ikke holder kollektivt. Men jeg er ingen fotballekspert, sier Rodal.

Steinar Hoen, EM-vinner høyde 1994:

– Vi hadde et forsprang en gang i tiden. Måten vi spilte på, treningskulturen og med vinnertyper som Rekdal, Berg og Bratseth. Fotballspillerne er ikke nødvendigvis dårligere nå, men kanskje vi må gjøre noe av det vi gjorde den gangen Da vi ikke trodde vi var bedre enn vi var. Jeg sto på Karl Johan og jublet da vi slo Brasil. Jeg er ikke like stolt nå, men vi har noen spennende typer med Ødegaard og noen andre, sier Hoen.

Kjetil André Aamodt, OL- og VM-vinner i alpint en rekke ganger fra 1992 til 2006:

– Jeg har synset én gang om A-landslaget i fotball i VG. Det endte med forside på forside. Det var et vepsebol og jeg ble skutt fra alle kanter. Og dette var før sosiale medier tok av. Derfor har jeg null meninger om dette. Men jeg ønsker de vel og gråter og jubler i takt med fotballandslaget. Glem OL-gullene mine, glem giftermålet, glem da ungene mine ble født. Kjetil Rekdals scoring mot Brasil er det største jeg har opplevd, sier Aamodt – med et smil.

