Mener smellen i Belfast kan være en befrielse for Lagerbäck

Ståle Solbakken (49) mener det er like greit at Norge slipper å klamre seg til VM-håpet og i stedet kan se fremover. Vidar Davidsen (59) håper Norges ny landslagssjef nå får tid til å bygge opp et nytt lag.

– Det som var en syltynn VM-mulighet før kampen i Belfast kan vi bare glemme, og det kan hende det er en befrielse. Nå kan vi legge bort alt det kortsiktige, og Lars Lagerbäck slipper press, krav og tanker om at det er den neste kampen som er den viktigste. Nå kan han bli mer langsiktig i sin tankegang, fastslår Ståle Solbakken.

FC København-treneren, som lenge var aktuell som Per-Mathias Høgmos erstatter, fulgte Lars Lagerbäcks brutale debut som norsk landslagssjef på TV da Norge tapte 2–0 mot Nord-Irland.



Solbakken føler ikke noe behov for å komme med noen råd til den nye landslagstreneren etter det mange mener var en begredelig forestilling i Belfast.

– Vi skal selvsagt alltid forsøke å vinne fotballkamper, men nå kan Lars i ro og mak bygge et slagkraftig landslag. Det kommer til å ta tid. Det skjønner alle og det visste spillerne også på forhånd. Så var det kanskje mange som håpet at morgendagen skulle bli veldig mye bedre med et trenerskifte

– Du vil ikke komme med noen råd, men noe ville du vel tatt tak i umiddelbart?

– Lagerbäcks mantra har alltid vært at du må ha orden på det defensive først. Det så man i går. Norges Fotballforbund har ansatt en dyktig mann som skal gå foran, så får alle prøve å bidra og hjelpe Lars slik at han får til dette. Det er i klubbene spillerne utvikler seg, og så må vi stole på at Lars sakte, men sikkert dreier dette i en regning som gjør at Norge har en sjanse til å komme til EM. Dit skal jo veldig mange lag, sier Solbakken.

– Det verste som kunne skje



Han mener sjokkåpningen med en baklengs allerede etter 90 sekunder ødela mye i Belfast.

– Det var det verste som kunne skje. Det var en mental nesestyver som var større enn det man kanskje ville innrømme. Det er aldri lett å komme under mot et lag så tidlig i en slik kamp hvor du kanskje har ladet opp én uke så får du den i «trynet».

Viasat-ekspert Vidar Davidsen, som selv har 46 landskamper, tror det er «like greit» at Norge nå slipper å klamre seg til et syltynt håp om VM-sluttspill.

– Dette setter Lagerbäck i en ganske gunstig situasjon. Nå kan han for alvor begynne å komponere sitt eget lag og fase inn flere unge spillere. Det hadde vært vanskeligere med et resultatpress hengende over, sier Davidsen til VG.

Davidsen mener det er viktig at spillere som Martin Ødegaard, Sander Berge, Martin Samuelsen og flere fra U21-landslaget nå kan gis både spilletid og erfaring.

– Det er ofte slik at unge spillere tar nivået veldig raskt, bare de får nok kamper. Det er det muligheter for nå. Det er en del spillere på landslaget nå som har vist at de neppe kommer på et særlig høyere nivå. Da er det bedre å gi unge talenter med mer potensial sjansen. Det handler om å gamble litt for å finne de rette typene, mener Davidsen.

Strammer opp det defensive



Han så søndagens sjansefattige VM-kvalifiseringskamp på TV, og ble ikke nevneverdig imponert.

– Selve prestasjonen på bortebane er ikke så dårlig, men det som gjør det stygt er at Nord Irland scorer på de to sjansene de skaper. Jeg har ikke lyst til å slakte prestasjonen, men det er tydelig at Lagerbäck har litt å jobbe med fremover.

– Med Lagerbäcks fotballfilosofi tar vi et kraftig steg tilbake mot Drillo-epoken, men det synes jeg også er spennende med tanke på at det er en erkjennelse av at vi i alle fall må tette igjen bakover på banen. Det pekes mye på den bakre fireren, men det er store mangler defensivt på midtbanen der det gis bort for mye rom. Den defensive organiseringen er jeg uansett sikker på at Lagerbäck får orden på, sier Davidsen.