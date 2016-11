Mener Ødegaard burde vært med i A-troppen

ULLEVAAL (VG) Per-Mathias Høgmo (56) valgte Martin Samuelsen (19) og Mats Møller Dæhli (21) som landslagets «M&M». Han vraket Martin Ødegaard (17). Det siste får ekspertene til å reagere.

– Jeg tenker at Ødegaard burde vært med. Han har spisskompetansen ingen andre norske spillere har, heller ingen av de som er tatt ut. Jager vi mål, og rommene er trange, så burde han spilt, sier fotballekspert Lars Tjærnås.

A-landslaget spiller en særdeles viktig mot Tsjekkia i Praha 11. november. Samme dag møter U21-gutta Serbia i EM-play off. Torsdag presenterte landslagssjef Høgmo sin tropp, og U21-sjef Leif Gunnar Smerud gjorde det samme.

Resultat: Dæhli går opp fra U21 til A-landslaget. Samuelsen blir hos de store gutta. Ødegaard blir hos de unge og lovende.

– Jeg ser mange reagerer på Samuelsen. Ikke jeg. Han er en dribler, den eneste vi har, og da er han fin å ha med i en tropp som bør inneholde forskjellige spillertyper, sier VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden.

Høgmo: – Totalvurdering



– En benk med dårlige kopier av de elleve som starter er ikke noe poeng. Jeg ville hatt med Azar Karadas også, fin å sette på topp siste ti når du jager mål. Møller Dæhli kontra Ødegaard? Jeg tror det er et kompromiss. Men A-laget er alltid viktigst. Hvis Høgmo gjerne ville hatt med Ødegaard, så skulle han vært i A-troppen, sier han.

– Burde han vært med, synes du?

– Det hadde ikke skadet, nei.

Viasats fotballkommentator Roar Stokke etterlyser også Ødegaard.

– Jeg mener at han burde vært med i troppen av to grunner: Han er norsk fotballs store håp for fremtiden, og han har allerede en kreativitet og oversikt som kunne vært avgjørende i et innbytte mot Tsjekkia om nødvendig. Dessuten virker han å være i god form. Vi trenger ungdommelig ureddhet og djervhet i troppen, sier Stokke.



På pressekonferansen på Ullevaal lurte NRKs utsendte, fotballtrener Tom Nordlie, på hvordan Høgmo har vurdert Dæhli kontra Ødegaard.

– Det er en totalvurdering, svarte Høgmo og forteller at det handler om hvilke behov man har både på A-landslaget og U21-landslaget.

Overfor VG påpeker han også at Samuelsen og Ødegaard ikke har kjempet om samme plass i A-troppen.

– Martin Ødegaard er i veldig stor fremgang. De kampene han har hatt på U-laget, har gjort ham godt, sier landslagssjefen til VG.

– De som kjennetegner begge de to er at de har veldig god utvikling, er veldig ballsikre og er dermed med på å prege kampene, sier Høgmo.

Mats Møller Dæhli er naturligvis svært glad for å være tilbake etter mangeskuffelser og tunge stunder.

– Jeg har hatt det helt fantastisk på U21-landslaget i høst. Det har vært en utrolig lagmoral og stemning. Jeg er jo sånn at jeg ønsker å spille der også. Men når jeg blir tatt ut på A-landslaget, så er det det største for en norsk fotballspiller, sier Dæhli om at han og kameraten Martin Ødegaard nå må «skille lag».