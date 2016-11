Mener landslagssjefen burde gått av på direkten

En av tidenes største norske landslagsspillere, Rune Bratseth (55), mener Per-Mathias Høgmo (56) burde ha gått av på direkten etter tapet for Tsjekkia.

– Jeg har mistet troen på prosjektet, jeg også, sier Bratseth til VG.

Han understreker at han ikke har noe personlig i mot Høgmo, men mener samtidig at landslagssjefen må erkjenne at han ikke fungerer i jobben.

– Virker som om spillerne har mistet troen



– Det funker ikke. Omgivelsene har mistet troen. Det virker som om spillerne har mistet troen på det også. Noen må ta konsekvensene av det, sier den tidligere landslagskapteinen som ledet Norge til VM i USA i 1994.

HAR MISTET TROEN: Rune Bratseth erkjenner at han ikke lenger tror på landslagsprosjektet til Per-Mathias Høgmo. Her står han med et norsk lagbilde fra VM i 1994. Foto: Robert S. Eik , VG

– Hadde jeg vært i situasjonen hans, så tror jeg at jeg ville ha kommet til den erkjennelsen.

– Ville du ha kastet kortene etter tapet for Tsjekkia?

– Ja, jeg vil driste meg til å si ja til det. Selv om spillerne ikke skal frikjennes, så handler det om resultater. Ansvaret er hans. Og når du ikke har fått det til, så er svaret ganske enkelt.

Han peker på FC København-trener Ståle Solbakken som sin soleklare favoritt til å overta som norsk landslagssjef.

– Men han har jo en god jobb som han antageligvis trives bra i. Jeg hadde hatt problemer med å argumentere overfor Ståle Solbakken at han heller bør overta Norge. Det blir opp til forbundet å finne frem til alternativer. De har sikkert tenkt på det. Jeg tenker ikke på så mange andre enn Ståle Solbakken.

Føler at Høgmo har mistet folket



– Det er også et kunststykke å komme i forsvarsposisjon uansett hvem vi spiller mot. Hva er farlig med å irritere de som er foran oss på rankingen? Og det er jo de fleste nå. Folket vil lettere akseptere tap hvis man viser en heidundrende innstilling. Jeg tror folket hadde applaudert et realt forsøk, påpeker Rune Bratseth.

Den nåværende Viasat-eksperten etterlyser dessuten en rendyrket spillestil, han synes Høgmo har vinglet for mye, og mener den manglende entusiasmen hos fotballpublikummet gjør at hele prosjektet er dødt.

– Jeg kjenner det selv: Jeg har ikke noe tro på det lenger. Og du skal lete godt for å finne noen som har tro på det, sier den mangeårige Werder Bremen-klippen og Rosenborg-direktøren.

– Har du den siste tiden klart å finne noen som tror på det?

– Nei. Har du?

PS! Den mest suksessrike treneren i Tippeligaen de to siste årene, Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, ønsker ikke å kommentere om Høgmo bør gå av.

– Jeg har ikke lyst til å uttale meg om dette, skriver han i en sms til VG.