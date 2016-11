Mathisen: – Nå får det være nok

Gjennomgangsmelodien på sosiale medier i kveld er unison: Per-Mathias Høgmo (58) må være ferdig som norsk landslagssjef.

Mange uttrykte skepsis allerede da lagoppstillingen kom. Stemningen ble ikke noe bedre da Tsjekkia tok ledelsen etter 11 minutter. Og da Jaromir Zmrhal økte til 2-0 rett etter pause ser de fleste ut til å ha fått nok.

«Alle» ønsker Høgmos hode på et fat etter at Norge allerede er ute av kampen om VM-plass etter at fire kamper er spilt av kvalifiseringen.

Har mistet troen på Høgmo



Deriblant TV 2-ekspert Jesper Mathisen. På Twitter ga han klart uttrykk for at 2-0-scoringen til Tsjekkia sørget for at Høgmo har ledet Norge for siste gang.

Han er ikke alene om å mene at Norge trenger en ny landslagssjef i fotball etter tre sesonger med en rekke skuffende resultater.

Med kun seier mot San Marino på fire kamper er det bare å konstatere at Norge tidligst vil kunne være med i et fotballmesterskap for A-landslag på herresiden i 2020. 20 år etter at nasjonen sist deltok.

Hetses på sosiale medier

Og Høgmo får virkelig gjennomgå på sosiale medier etter en kamp der Norge ikke skapte en ordentlig målsjanse de første 70 minuttene. Det er åpenbart at tilliten til prosjektet, som startet for tre år siden, er på et bunnivå hos store deler av den fotballinteresserte befolkningen.

Flere reagerer også på at kaptein Per Ciljan Skjelbred nok en gang ble byttet ut før kampslutt.

At Mats Møller Dæhli startet på benken er også en avgjørelse mange setter spørsmålstegn ved.

