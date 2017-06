Martin Samuelsen om nedturene: – Tungt for en ung spiller

PORSGRUNN (VG) Dette var sesongen der karrieren virkelig skulle skyte fart. To mislykkede utlån senere har Martin Samuelsen (20) i stedet forsvunnet fra radaren til det norske A-landslaget.

– Jeg spilte litt mer fotball i fjor, og har ikke spilt så mye fotball i år, så jeg forstår at jeg ikke blir tatt ut, sier Samuelsen til VG.

Den unge West Ham-spilleren var fast inventar i Per-Mathias Høgmos landslagstropp i 2016. Under Lars Lagerbäck har han ikke blitt tatt ut – og han har heller ikke vært en del av debatten rundt det norske landslaget.

Les mer: Søderlund refser Bendtner: – Må gjøre en bedre jobb for laget

Det skyldes en sesong med to mislykkede utlån og altfor lite spilletid: Bare én kamp fra start og to innhopp i Championship for Blackburn mellom august og november 2016, og bare 11 opptredener på totalt 428 minutter med Peterborough i League One etter nyttår.

Samuelsen, som snakker med VG i Porsgrunn før han skal jobbe på Statoils Talentleir i regi av NFF, innrømmer at møtet med seniorfotballen har vært skuffende på noen områder:

– Det at folk ikke holder ord, skuffer meg. Fotballen er full av... Hva skal jeg si? Det er oftere at løfter blir brutt, enn at de blir holdt. Men jeg kan ikke grave meg ned av den grunn. Det er sånn verden er. Jeg er ikke naiv, og jeg har lært av visse opplevelser, sier Samuelsen.

Les også: Landslagssjef bekymret for norsk talent-press: – Et problem

Nedturene i Blackburn og Peterborough – der han ble lovet en viktig rolle på laget, men endte opp som stallfyll – har preget ham.

– Det er tungt for en ung spiller som har mål og drømmer. Men jeg gir ikke opp av den grunn.

Her er Samuelsens beste råd til unge spillere:

Saken oppdateres!