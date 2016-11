Martin Ødegaard: – Tror Real-Madrid-spillerne unner meg EM-sluttspill

DRAMMEN (VG) Martin Ødegaard (17) vet han har støtte fra noen av verdens beste fotballspillere foran U21-landslagets avgjørende EM-kvalifisering mot Serbia tirsdag.

– Jeg tror Real Madrid-spillerne har veldig lyst til at jeg skal komme til EM-sluttspillet, sier Martin Ødegaard.

Han påpeker at Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Marcello og Luka Modric og de andre superstjernene i Real Madrid (leder Primera Division med to poengs forsprang på Barcelona) ikke «heier» på ham. Men han vet at de følger med.

– Skulle jeg lykkes med U21-landslaget, så hadde de syntes det var gøy. Og jeg tror de unner meg det, sier Ødegaard.

Det var på Marienlyst i Drammen – den tidligere hjemmebanen til Ødegaard – at Norge siste opplevd et skikkelig stolt øyeblikk i kvalifiseringssammenheng. For fire år siden gikk U21-utgaven anno 2012 til sluttspillet i Israel (2013) etter at de feide Frankrike av banen med 5–3.

I EM-sluttspillet sjokkerte Norge og fikk bronse (tapte semifinalen mot EM-vinner Spania). Ødegaard leker med drømmen – og tror han og lagkameratene har en alle tiders mulighet selv om de ligger under 0–2 fra fredagens bortekamp mot Serbia.

VINTERKRIG: Martin Ødegaard i aksjon på U21-treningen. I bakgrunnen Aleksander Sørloth og Mats Møller Dæhli. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Vi er én kamp unna. Og vi har stor tro på at vi kan klare det, sier Ødegaard.

Han understreker at han husker veldig godt hvordan det gikk sist Norge kom til «ungdoms-EM». Han jublet vilt for det hjemme foran TV-skjermen. Nå handler det om sluttspill i Polen neste sommer.

– Vi har tro på det. Vi er i slag og gode på trening. Men vi må være veldig gode. Alle 11 må være det, sier Ødegaard.

Ole Kristian Selnæs fikk fire kampers utestengelse av FIFA etter dommerbråket i Aserbajdsjan. Men karantenen gjelder ikke aldersbestemt internasjonal fotball. Nå er han en nøkkelspiller for U21-boss Leif Gunnar Smerud. Og i en litt uvant rolle mot Serbia – som midtstopper – istedenfor midtbane. Mandag kveld var den tidligere RBK-profilen i samme posisjon på siste trening før bataljen mot serberne i returmatchen.

– Det er artig å prøve nye posisjoner. Jeg spilt to kamper på klubblaget (ST Etienne) som stopper da det var mye skader på forsvarsspillere. Og det gikk bra, meg jeg liker meg best på midtbanen, sier Selnæs.

Han ser for seg at Norge får et tidlig mål mot Serbia.

– Serbia er gode, men det er vi også. Vi har masse kvalitet. Får vi et tidlig mål så blir dem «shaky». Vi skal angripe, så får vi se hvor langt det tar oss, sier Selnæs.

Etter hva VG erfarer har flere A-landslagsspillere snudd ryggen til landslagssjef Per-Mathias Høgmo. De skal savne tydelighet. De savner at de 11 som starter blir drillet jevnlig i forkant. Og de skal være kritiske til at formasjon og kampplan til stadighet endres.

Selnæs som er kjent for å være frittalende og uredd. Men er forsiktig med å kommentere VG`s sak.

– Jeg ser det har vært mye spekulasjoner, men det skal ikke jeg si for mye om, sier Selnæs.

– Hvordan er forskjellen å være med et A-landslag som ikke kommer til VM om to år, og et U21-landslaget som kanskje spiller EM neste år?

– Jeg synes det er artig uansett. I begge lag er det strålende folk. Det er alltid kult å spille landskamp, sier Ole Kristian Selnæs.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb (EM-bronse som U21-trener i 1998) ser på det som en bragd hvis Norge klarer å slå Serbia i playoff. Det er verdensmestere (U20) i det serbiske laget, påpeker han.

– Det er to sider her hvis vi klarer det. Bra for guttene, og bra for laget som har et stort fremtidig potensial Kommer de til EM tror jeg de kan gjøre det veldig bra. Et U21-sluttspill er noe alle de store nasjonen setter stort trykk på, sier Nils Johan Semb.