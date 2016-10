Markus Henriksen ut mot pressen: – Heksejakt på meg

SANDVIKA (VG) Etter å ha fått børskarakteren 2 av VG for innsatsen i Baku tar Markus Henriksen (24) et oppgjør med pressen. Hull-spilleren mener seg utsatt for heksejakt. Toppfotballsjefen mener spillerne må tåle kritikken.

Henriksen ble av oss vurdert som Norges svakeste spiller sammen med spissen Joshua King. Han avslår å vurdere seg selv på VGs skala fra 1 (bunn) til 10 (topp).

– Jeg er veldig vant til å få kritikk. Jeg har snart spilt 30 landskamper nå og har vel i bare en kamp fått nesten som jeg fortjener. Norsk presse har begynt med en liten heksejakt på meg når det gjelder børskarakterer. Hvorfor vet jeg ikke. Men jeg er ikke noe godt likt av norsk presse, sier han til VG.

Henriksen under Høgmo Markus Henriksens børskarakterer i VG etter at han kom inn i Per-Mathias Høgmos landslag i fjor høst. Snittkarakteren er 4,55 poeng.

Bulgaria - 3 poeng

Kroatia - 4 poeng

Malta - 8 poeng

Italia - 5 poeng

Ungarn - 5 poeng

Ungarn - 3 poeng

Portugal - 5 poeng

Island - 6 poeng

Belgia - 6 poeng

Tyskland - 3 poeng

Aserbajdsjan - 2 poeng

Markus Henriksen ble belønnet med 8 poeng på børsen da han med mål og målgivende pasning sto bak seieren over Malta på Ullevaal i fjor høst. Det er det eneste den offensive midtbanespilleren – og mot Ungarn spissen – har produsert av tellende valuta foran motstandergoalen. VG har i Høgmos tid gitt et snitt på 4,55 poeng på hans 11 kamper.

I sommer fikk Henriksen 6 poeng for innsatsen både mot Island og Belgia, men i kvalikstarten mot Tyskland og Aserbajdsjan har han fått svake 3 og 2.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb vil ikke kommentere Henriksen spesielt, men sier:

– I toppfotball er det ganske røft. Du blir evaluert. Det er en del gamet som vi må leve med. Sånn er det overalt.

– Jeg har sett kampen om igjen og jeg synes ikke prestasjonen er så dårlig som folk skal ha det til. Men når resultatet ble som det ble, så blir vi svartmalt. Det er fullt forståelig. Vi skal slå Aserbajdsjan. Men det er ofte jeg som blir skyteskiven, klager Markus Henriksen og fortsetter:

– Jeg vet om jeg spiller godt eller når jeg spiller dårlig. Jeg føler at jeg ofte har vært personlig godt fornøyd med landskamper og ser etterpå at jeg får lavt på børsen. Det har skjedd så voldsomt mange ganger nå at jeg begynner å lure på om det er noen som er ute etter meg. For så dårlig har jeg ikke spilt hver eneste gang, sier Henriksen som kommer fra en idrettsfamilie i Trondheim der far Trond Henriksen er gammel backlegende i Rosenborg og både moren Tove og søsteren Marie er meritterte håndballspillere fra Byåsen.

– Det er mange bekjente som lurer på hva jeg har gjort pressen når jeg får så dårlige karakterer gang på gang. Det er ikke så mye jeg kan gjøre. Jeg har fullt fokus på det jeg skal gjøre.

– Påvirker det deg?

– Nei, jeg er blitt vant til det. Selvfølgelig er det ikke artig. Men jeg jeg blir ikke preget av det. Det er vel mer familie og dem rundt meg som synes det er urettferdig. For det begynner å bli sjokkerende mange ganger nå, sier han.

Markus Henriksen hadde trøbbel med å sove etter Aserbajdsjan-tapet. Spillerne var på hotellet i Bærum først 04.30 natt til søndag.

– Vi har fått oss en skikkelig smell. Det er det ingen tvil om. Nå er vi helt på bunnen. Det er bare en vei og det er oppover. Forhåpentligvis får vi en kjempegod kamp, god følelse og en god prestasjon mot San Marino. Så blir bortekampen mot Tsjekkia veldig avgjørende.

– Hvordan opplever dere at VG og flere medier krever Per-Mathias Høgmos avgang?

– Norsk presse i et nøtteskall. Når vi gjør det bra får vi litt skryt og når det er dårlig så er det forferdelig dårlig. Det må vi bare være vant med. Det viktigste er at støtteapparatet og vi spillerne står sammen og jobber knallhardt for å snu den dårlige trenden.

– Joshua King mente at dere burde startet med to spisser i Baku?

– Det får du snakke med King om. Alle har muligheten med å komme med innspill til hvordan vi skal spille. Sånn jeg forstår det er flertallet veldig fornøyd med den taktikken og den formasjonen vi bruker. Så jeg synes det blir litt lett at vi skal unskylde oss med måten vi spiller på.