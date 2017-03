Malmö-profil kritiserer Lars Lagerbäcks Eikrem-vraking

Han spilte selv under Lars Lagerbäck på det svenske landslaget. Nå setter Markus Rosenberg spørsmålstegn ved hvorfor Magnus Wolff Eikrem ikke er med mot Nord-Irland.

– De må ha en utrolig sterk tropp om Magnus ikke er med, sier Malmö-kapteinen til Expressen.

Lagerbäck var på plass da MFF spilte 1–1 mot Rosenborg 5. mars. Da scoret Wolff Eikrems Malmös mål etter pasning på et spektakulært hælspark fra nettopp 34-årige Rosenberg.

– Da var han (Eikrem) best på banen. Det er klart at det er litt overraskende at han ikke er med. Fortsetter han som han gjør nå så kan de nok ikke holde ham unna lenge, sier Markus Rosenberg.

I stedet for Eikrem og Ødegaard tok Lagerbäck uten fem Rosenborg-spillere i troppen. Blant dem midtbanespilleren Anders Konradsen. Også Mats Møller Dæhli, Veton Berisha, Håvard Nordtveit, Markus Henriksen, Mohamed Elyounoussi, Stefan Johansen og Malmö-kollega Jo Inge Berget blir av Lars Lagerbäck vurdert som bedre alternativer på midten for Norge.

Landslaget spiller sin første kamp under Lagerbäck mot Nord-Irland i Belfast 26. mars.

26-årige Magnus Wolff Eikrem fikk sist sjansen for Norge da Per-Mathias Høgmos mannskap skuffet med 0-1-tap for Hviterussland 31. august i fjor. Senere på høsten vant han Allsvenskan med Malmö etter selv å ha bidratt med 15 målgivende og fire scoringer.

Wolff Eikrem ble kåret til årets spiller av den svenske spillerforeningen og årets midtbanespiller av rettighetshaver CMore etter en avstemning blant trenere, kapteiner og journalister.

– Jeg kan ikke så mye om norsk fotball, men de må ha en utrolig sterk tropp om Magnus ikke er med, gjentar Markus Rosenberg.

Han var selv en del av Lars Lagerbäcks svenske landslag fra 2005 til 2009. Markus Rosenberg spilt 28 av sine 33 landskamper – og scoret alle sine seks mål for Sverige – med ham som landslagssjef.

Lagerbäck fikk ingen spørsmål om Magnus Wolff Eikrem under pressekonferansen i forbindelse med landslagsuttaket tirsdag denne uken.