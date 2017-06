Maars Johnsen i bråk med manageren: – Jeg er veldig emosjonell

SANDVIKA (VG) Bjørn Maars Johnsen (25) havnet i en heftig disputt med treneren sin i Hearts mot slutten av sesongen. Han åpner for et klubbskifte denne sommeren.

Trener Ian Cathro og Johnsen hadde en voldsom krangel i pausen av kampen mellom Hearts og St. Johnstone den 17. mai, og flere skotske aviser skrev at nordmannen forlot stadion i pausen.

– Jeg er en veldig emosjonell fyr. Vi er jo nordmenn. Så når du ikke vinner eller ikke spiller bra, så vil du vise det, og han ville også vinne, for det var en tøff periode for klubben. Jeg var bare frustrert. Det var bare en krangel, og det boblet litt over, sier Maars Johnsen til VG.

SPISS-KJEMPE: Bjørn Maars Johnsen ruvet et hode høyere enn de fleste på Norges landslagstrening mandag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Journalisten Mike Smith følger Hearts tett for avisen The Edinburgh Reporter. Han forteller at Maars Johnsens rykte blant fansen har blitt dårligere i det siste.

– Det så ut til at Johnsens fremtid i Hearts virkelig var tvilsom etter den krangelen med treneren. Når det er sagt, startet han den neste kampen mot Celtic noen dager senere.

– Hearts-fansen hyllet Johnsen som en helt da han kom til Edinburgh i fjor, men folk har endret mening de siste ukene. Jeg tror det er få av dem som ville blitt misfornøyd hvis han skulle komme til å forlate Hearts, sier Smith.

Overrasket over landslagsuttak

Det startet svært lovende, men et trenerskifte skulle prege spisskjempens skotske tilværelse.

– Bjørn kom til Hearts uten å være skikkelig i form, men så begynte han å score litt, og var god da han satte inn to mot Motherwell. Da de slo Rangers 2–0 i desember, så var han sensasjonelt god og det så veldig lovende ut. Typisk nok forsvant trener Robbie Neilson til MK Dons noen dager senere, og da ble det kaos både for Hearts og Bjørn, oppsummerer journalisten Craig Swan, som følger Hearts for Scottish Daily Record.

Både Smith og Swan er overrasket over at Maars Johnsen er tatt ut på det norske landslaget.

– De siste månedene har klubben slitt voldsomt, og det har han også. Laget har knapt vunnet kamper etter nyttår. Jeg er overrasket over at han blir tatt ut nå og ikke i november da han virkelig var god, sier Swan til VG.

– Det at han er tatt ut på det norske landslaget, overrasker mange Hearts-fans – meg inkludert. Bare ett mål på 21 kamper viser at han ikke akkurat er en storscorer, sier Smith.

KAN FORSVINNE: Bjørn Maars Johnsen, her i aksjon mot Celtic i den skotske ligaen, åpner for en overgang i sommer. Foto: , PA Photos

Sikter høyere enn Eliteserien

Bjørn Maars Johnsen hevder at han har høy anseelse i Hearts, men åpner for at han kan bytte klubb denne sommeren.

– Vi vet ikke hva som vil skje, for jeg har gjort det bra, og jeg har snakket med Lars Lagerbäck om hva jeg burde gjøre med fremtiden min, hva som er best for meg, og hvor jeg burde spille. Vi skal ta det etter landslagspausen, sier han.

– Er du aktuell for Eliteserien, eller synes du det er for lavt nivå for deg?

– Jeg spilte mot Odd og Vålerenga på La Manga i januar 2016, for bulgarske Litex Lovech. Vi slo Odd og spilte uavgjort mot Vålerenga. Jeg spilte på det nivået på den tiden, og mine ambisjoner er høyere enn som så. Jeg vil bli i Storbritannia, jeg vil spille i de største ligaene i Europa. Det beste for meg er å se an fremtiden min etter landslagspausen.

