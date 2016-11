Lynrask Haitam Aleesami i Palermo: Lærte seg italiensk på tre måneder

PRAHA (VG) Det har gått svært fort for Haitam Aleesami (25) i Palermo. Han har spilte seg rett inn på laget og lært seg brukbart italiensk på under tre måneder hos nestjumboen i Serie A.

Sicilia-klubben har tapt fem seriekamper på rad, men ellers går det meste på skinner for landslagsbacken.

– Alt går på italiensk. Det er ikke mange som snakker engelsk. Det gjelder å lære seg italiensk så fort som mulig og det føler jeg at har gått ganske bra. Jeg kan kommunisere og gjøre meg forstått og skjønner selv mer eller mindre alt som blir sagt på trening, forteller han etter å ha blitt kjøpt fra IFK Göteborg 5. august.

Så gikk det kjapt både på og utenfor banen. Norges nye Italia-proff har spilt samtlige 90 minutter i alle 12 seriekamper så langt.

– Jeg kunne noen gloser og så kjøpte meg en bok på flyplassen da jeg dro tidlig i august. Den heter «Get started in italian», ler han.

– Har du lett for språk?

– Ja, det synes jeg. I hvert fall sånn det har gått nå. Klubben er positivt og overrasket over at jeg har tatt det så fort. Det handler om å våge å snakke. Så blir det bra til slutt, mener han og dro til klubben uten noen kone eller samboer. Han kjente ikke engang Palermos to svenske midtbanespillere, Oscar Hiljemark og Robin Quaison.

Han har opplevd en tøffere høst ute på gresset. Etter å ha vunnet cupmesterskapet og tatt seriesølv i Sverige har tapene fosset på i Palermo. 1-2-tapet for Milan sist helg var det femte på rad og det åttende totalt for Middelhavs-klubben denne sesongen.

– Noe jeg ikke er noe særlig vant til. I IFK Göteborg gikk jeg bare gå ut på matten «og i dag vinner vi liksom». I Serie A møter vi mange bra lag. Selv om vi gjør gode kamper har vi tapt fem på rad. Det er en utfordring. Man lærer mye og blir enda mer motivert for å snu den negative trenden, påstår han.

Palermo er i en tøff situasjon der klubbeier Maurizio Zamparini (75) ønsker å selge seg ut. Han forklarer det med sin egen høye alder. Den halvparten så gamle treneren, Roberto de Zerbi (37), har det naturligvis ikke lett.

– Mer enn en gang kunne vi tatt hjem poeng, men vi har mistet dem på grunn av at vi har gjort for mange feil, sier han ifølge Football Italia.

– Vi har ikke sluppet til så mange sjanser, men sluppet inn enkle og unødvendige mål, mener Aleesami.

Et aldri så lite ekko fra det norske landslaget. Norge har sluppet inn mål i syv kamper på rad – til sammen 14 baklengs. Det må en forandring til om ikke den siste VM-ulikheten skal ryke mot Tsjekkia fredag kveld.

– Det handler om å gjøre arbeidsoppgavene maks. Ikke individuelt, men som et lag. Det starter med hovedfaktoren: god kommunikasjon, mener Haitam Aleesami.