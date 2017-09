Löw til VG om vraking av VM-helter: – Måtte ha inn friskt blod

STUTTGART (VG) Landslagssjef Joachim Löw har ryddet med hard hånd i spillerstallen siden Tyskland vant VM i Brasil. Stjernene Thomas Müller og Toni Kroos har han imidlertid beholdt.

Bare seks av de 23 spillerne som var i VM – og som slo Lionel Messi og hans Argentina i finalen (1-0 etter ekstraomganger) – er med i troppen mot Norge i mandagens VM-kvalifisering i Stuttgart.

Søndag kveld prøvde Löws superlag (nummer to på FIFA-rakingen) en strøken gressmatten på kamparenaen (Mercedes-Benz Arena). Det gikk i lett oppvarming før det ble en variant av basket og håndball med innlagte headinger. Til stor begeistring for spillerne – men neppe noen andre.

Les også: Selvsikker Löw før Norge.matchen

VG har spurt Löw hvorfor han har gjennomført den omfattende ryddesjauen siden VM-finalen på berømte Maracanã i Rio de Janeiro i juli 2014 da Mario Götze ble matchvinner.

– Spørsmålet er ikke så vanskelig å svare på. Noen av spillerne hadde ikke ambisjoner om landslagsspill lenger, og tiden var inne til å si farvel til laget. Når du er blitt verdensmester er det veldig viktig å fornye deg. Det måtte inn friskt blod, sier Joachim Löw.

Hamret løs



Han kom til pressekonferansen i mørk bekledning, og sin karkritiske frisyre. Og ønsket journalistene en varm «Guten Tag» før han hamret løs på tyske hooligans skandaløse oppførsel under fredagens VM-kvalifisering i Praha.

Sjekk denne: Ropte «horesønn» til tysk målscorer

På podiet i 8. etasje i stilige Mercedes-Benz Museum fikk han mange spørsmål om nazistisk oppførsel, og fornærmende tilrop til egne spillere, og det tyske fotballforbundet. Hans egen dom var det liten tvil om.

– Jeg er skuffet og rystet. Det som skjedde på tribunen i Praha, av dem som kaller seg våre fans, var en skam for vårt land, sier Löw.

Alltid god



Löw har vært en suksess siden han tok over for Jürgen Klinsmann etter VM på hjemmebane i 2006. Siden den gangen har Tyskland vunnet VM-trofeet, spilt en EM-finale (tapte for Spania i 2008), og aldri prestert dårligere enn semifinale i noe mesterskap. I sommer vant de Confederations Cup (prøve-VM) i Russland.

Les også: Tyskland slo Chile i dramatisk finale

– Det måtte endring til både av taktiske og personlige årsaker. Skal de unge spillerne som slapp til i sommerens Confederations Cup nå høyeste nivå må de få sjansen. Og de må gjøre det sammen med de etablerte. Det må være en miks mellom de erfarne og de nye som kommer opp. Men det er ikke gjort over natten. Du trenger tid, sier Löw.

Mot Norge er det bare Mats Hummels (Bayern München), Mesut Özil (Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Julian Draxler (Paris SG), Toni Kroos (Real Madrid) og Sami Khedira (Juventus) tilbake fra den fantastiske VM-suksessen, hvor de sjokkerte en hel fotballverden med sensasjonelle 7–1 over Brasil i semifinalen.



– Det må intern konkurranse til for å holde nivået oppe, men den må være sunn. Så endringer var helt nødvendig, og det er en berikelse at unge spillere får sjansen til å bli skikkelig gode inne to eller fire år, sier Joachim Löw.

PS! Tyskland vant sommerens U21 EM (slo Spania i finalen). Og de var tapende finalist i fjorårets OL-turnering i Rio (tapte på straffer mot Brasil).

VGTV: Se Lagerbäcks pressekonferanse: