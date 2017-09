Lattermild TV 2-Davy etter å ha holdt igjen tysk stjerne: – Det ble en litt pinlig opptreden

STUTTGART/OSLO (VG) Tyskland-stjernen Mats Hummels (28) ristet på hodet – og «brummet» mot TV2-profil Davy Wathne (67) etter at Tyskland hadde valset over Norge mandag.

Reaksjonen kom etter at Wathne, ifølge seg selv, på høflig vis hadde spurt midtstopperen om et kort intervju. Da Bayern München-spilleren ikke reagerte på forespørselen, prøvde Wathne å stoppe tyskeren ved å gripe ham i armen.

Som VGs video over viser, ble Hummels mørk i blikket under Adidas-capen – og utbrøt: «Hey, hey. What's this, man?».

– Det var en forsmedelig aften for landslaget, og en enda mer forsmedelig aften for TV 2 som ikke fikk intervju med de tyske spillerne vi gjerne ville ha intervju med, sier Wathne i et heller muntert intervju med VGTV på flyplassen i Stuttgart.

Se Davy Wathne-intervjuet i toppen av denne saken.

VGs kommentator: – Skal vi si at det holder nå, Semb?

– Kanskje TV2 bør sende en ung blondine med svære «daier» for å fange hans oppmerksomhet på en bedre måte enn en 67 år gammel avdanket sportsjournalist? spør TV 2-reporteren med glimt i øyet.

Sportsjournalist-leder: – Et unntak

Han forklarer at han prøvde å stoppe Hummels fordi han ikke var sikker på at tyskeren hadde hørt forespørselen. Wathne opplevde at 28-åringen ble veldig irritert av den fysiske kontakten.

– Han følte at det var veldig uhøflig og et inngrep i hans intimsfære, så det ble en litt pinlig opptreden, men vi hadde jo hatt to timers ydmykelse fra før, så vi tok den, sier han.

Les også: Dæhli: – De kan si så mye drit de bare vil

FULL KONTROLL: Mats Hummels hadde full kontroll både på kula og Norge i VM-kvalifiseringskampen i Stuttgart. Tyskland vant 6-0. Foto: Daniel Roland , AFP

Wathne sier at han er litt skuffet over tyskerens «avvisende, bryske og nedlatende holdning». VG har kontaktet det tyske fotballforbundet om hendelsen, men har foreløpig ikke fått noe svar.

– Min erfaring er at dette ikke regelen, men unntaket. Min erfaring med tyske landslagsspillere er at de er høflige og medgjørlige. Tyskere er profesjonelle på og utenfor banen. Dette er ganske overraske med tanke på åpenheten og tilgjengeligheten de har vist overfor mediene, sier Reidar Sollie, leder i Norske Sportsjournalisters Forbund.

– Jeg oppfatter tyskere som mer tilgjengelige og velvillige enn det engelske landslaget, og mange andre, tillegger han.

– Er det provoserende å bli tatt tak i?

– Det synes jeg han må tåle. Man kan ikke være for snill i mixed zone hvis man skal ha tak i folk.

På VGs spørsmål om ordbruken til Wathne, om at TV 2 kanskje heller bør sende en «blondine med svære daier» enn en «67 år gammel avdanket sportsjournalist», svarer han:

– Vi får håpe at det ikke hadde fått noen utslag, sier Sollie.

En lattermild TV 2-kollega Jesper Mathisen beskriver hendelsen slik:

– Det var litt trangt i mixed zone, så jeg måtte stå noen meter bak min venn Wathne, og jeg fulgte naturligvis med på Mats Hummels da han spaserte forbi. Plutselig ble han holdt i armen. Hadde han vært på banen, så hadde han fått straffespark.

Norge tapte 6-0 i det som var fotballherrenes verste tap i en kvalifisering siden 1972.