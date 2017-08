Landslagstrenerne om uttak: – Kan ikke være populistiske

ULLEVAAL (VG) Mediene og fotballekspertenes krav om «nye fjes» i landslagstroppen ble ikke hørt.

Landslagssjef Lars Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen bryr seg heller ikke om de som mener at tiden nå bør brukes til å spille inn et nytt lag og tenke på neste kvalifisering siden VM neste sommer går uten Norge.

– Vi som holder på med dette kan ikke være populistiske. Vårt hovedmål er jo å vinne fotballkamper for Norges A-landslag. Da må vi ta ut de spillerne som vi mener er best for å vinne kampen. Om du er 30 år eller 16 år spiller ingen rolle, til syvende og sist handler det om å være god nok, sier Hansen om ønsket om å slippe til nye, unge spillere - som Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer og Morten Thorsby.

– Det skal mye til å komme inn i et landslag, fastslår Lars Lagerbäck.

– Vi må alltid teste noen spillere, men vi må ha kontinuitet. Vi har begrenset med tid, og jo mer vi kan jobbe med stammen i laget, jo bedre blir samarbeidet og organiseringen. Det er «oerhört» viktig og kan ikke undervureres opp mot å finne nye spillere.

– Har fått sjansen før



I troppen til kampene mot Aserbajdsjan 1. september og Tyskland 4. september er formspilleren Alexander Sørloth sjansen, men ingen Ødegaard, Ajer eller Thorsby.

– Når du taper kamper eller at det går litt dårlig en periode så skriker mediene etter nye spillere. Sånn er det. Det er medienes natur. Men hvis du ser på alle spillerne dere «skriker» etter og som burde være med, så har jo alle fått sjansen før og heller ikke vært med på så mange oppturer, sier Per Joar Hansen.

Landslagstrenerne er klare på at de unge spillerne over tid må vise i sine klubblag at de er viktige spillere som kan gjøre en forskjell taktisk, teknisk og fysisk.

– Vi ser jo på flere parametre for å vurdere om de kan gjøre en forskjell hos oss. Er unge spillere god nok så spiller de.

– Så tiden er ikke inne for å øve og prøve nye spillere selv om man ikke skal til VM?

– Et A-landslag skal vinne kampene sine uansett. Det har med ranking å gjøre for å få bedre muligheter i neste kvalik. Det handler om å vinne fotballkamper. Vi kan ikke drive spillerutvikling på A-landslaget, vi må tenke resultater.

– På ni kamper det siste drøye året har vi vunnet én kamp - mot San Marino?

– Det er ikke bra nok og det vet vi. Eneste som hjelper i toppfotballen er å vinne fotballkamper, og der har vi ikke vært god nok.

– Ødegaard vil hevde seg



– Hvor mye har du sett Martin Ødegaard denne høsten?

– Jeg har sett ham i de kampene han har spilt for Heerenveen. Martin er blitt mer robust og du ser at han er i ferd med å bli en voksen mann selv om han bare er 18 år. Han har vært utleid, han har kommet til et nytt land og nå har han fått en annen rolle på laget. Skulle han blitt tatt ut av oss er det ikke sikkert han hadde fått spilt. På U-21-landslaget vil han få en fremtredende rolle, sier Hansen og fastslår at Ødegaard vil få en ny mulighet på A-landslaget.

– Martin kommer garantert til å hevde seg, for han har en fin stigning og har tatt grep på de områdene han måtte jobbe med. Nå trenger han bare å levere «sluttproduktet» av det han gjør, og han er på god vei ettersom han nå også kommer mer til avslutninger.