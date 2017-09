STUTTGART (VG) Da den tyske overmakten herjet som verst, fryktet de norske spillerne at det kunne bli tidenes verste resultat for Norges A-landslag i fotball.

Det aller største tapet kom for 100 år siden. I 1917 vant Danmark 12-0 i København.

I en kvalifiseringskamp til VM eller EM stammer det største nederlaget fra 1972. 0-9-tapet for Nederland har episke dimensjoner over seg. Gjengen som tapte med ni mål mot Johan Cruyff-generasjonen ble bare kalt Sportsklubben 09 etterpå.

Fryktet tosifret antall baklengsmål

Sportsklubben 09 var tre mål unna å få nye medlemmer, 45 år senere, i Stuttgart mandag kveld.

Da Tyskland økte til 4-0 fem minutter før pause fryktet flere av de norske landslagsspillerne at marerittet kunne bli så stygt at det ville ende med tosifret antall baklengsmål.

– Hadde de giddet, så kunne de sikkert ha scoret enda flere, sier Jørgen Skjelvik.

– Så du mener at Tyskland kunne ha scoret ti mål hvis de hadde ønsket det?

– Ja, sånn det føltes ut i andre omgang, så hadde de kontroll. De flyttet bare ball, og angrep da de ville. Et fantastisk lag, sier midtstopperen.

– Kan man bruke ordet flaut? Ja, man kan jo det. Det er ikke lett å være utpå der når vi taper så mye som vi gjør. Og de spiller oss ut, sier Joshua King.

– Var du redd for at det skulle bli så stygt at det kunne endt med tosifret tap?

– Ja, det var jeg i første omgang. Vi sa til hverandre i pausen at vi måtte holde nullen i andre omgang, i hvert fall. Ikke gjøre det mer flaut. Men de greide å score to til. Alt i alt en elendig dag på jobben, sier Norges eneste Premier League-proff til VG.

Jarstein: – Følte det kunne bli veldig ille

Keeper Rune Almenning Jarstein måtte plukke seks baller ut av eget nett. Han fryktet også at det kunne bli et historisk stort nederlag.

– Jeg følte det kunne bli veldig ille. Jeg hadde ikke noen god følelse etter en halvtime. Og det ble jo ille, også, sier Jarstein.

– Vi møter et lag som bare kjører over oss etter alle kunstens regler, beskriver Jørgen Skjelvik.

– Når du kommer under så mye, så tidlig, så må du bare prøve å gjøre det så lite ille som mulig, sier Mats Møller Dæhli.

Landslagskaptein Stefan Johansen, som var skadet og fulgte slakten fra sidelinjen, sier det slik:

– Det ble en skikkelig lærepenge, det der. Det var høyt nivå. Men vi gjør dem også gode. De fikk all verdens tid.

