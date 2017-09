Landslagsspillerne som droppes av norske TV-kanaler

ULLEVAAL (VG) Mens norske langrennsløpere får boltre seg på norsk TV stort sett hver helg gjennom vinteren, er interessen laber for å se norske landslagsspillere i aksjon for sine klubber i utlandet.

– Det er litt trist det da. Jeg har hørt at det er litt vanskelig for «mamms og papps» å følge med på Bundesliga-kamper, sier Hoffenheim-spiller Håvard Nordtveit til VG.

Foreløpig har ingen norske TV-kanaler kjøpt rettighetene til den tyske ligaen.

Les også: Drillo-kronikk: Bakoverfotball

– Her i Norge er vi vokst opp med Premier League, og sånn sett forstår jeg at det er mye større interesse for det. Men det er trist at ingen har rettigheter til Bundesliga. Jeg vet at det er mange flere som følger med nå enn før, sier Hertha Berlin-keeper Rune Almenning Jarstein.

– Men de finner jo alltid en stream, så det er mulig å se hvis de absolutt vil se på, sier Nordtveit om foreldrene.

Les også: Johansen om Lagerbäcks Norge-endring: Hjernevasking

Davy: Ullevaal ingen begivenhet

I den norske landslagstroppen som møter Aserbajdsjan fredag finner vi spillere i Danmark, Tyskland, Italia, Nederland, Belgia, Sverige, Sveits, Tyrkia, Frankrike, Hellas og England.

Internasjonale rettigheter, klubbfotball: Viasat: Champions League, Championship, FA Cup, Ligacupen, La Liga, Serie A, Ligue 1, Æresdivisjonen og Superligaen. - Serie A: Alle kamper - La Liga: Alle kamper - Ligue 1: 3 kamper fra hver runde - Æresdivisjonen: 1 kamp fra hver runde - Championship: 2-4 kamper fra hver runde Discovery: Europa League og Major League Soccer

TV 2: Premier League og Allsvenskan

Med betalt abonnement hos Viaplay eller TV 2 Sumo kan det dukke opp muligheter til å se Ole Selnæs i Saint. Etienne, Stefan Johansen i Fulham eller Joshua King i Bournemouth – men det skjer ikke hver helg.

Viasat opplyser at de sender tre kamper fra hver runde i Frankrike, én kamp fra hver runde i Nederland og to til fire kamper fra hver runde fra Championship (nivå to i England).

VGs kommentator: Slik er den moderne toppspilleren

Et abonnement hos Viaplay – der du får tilgang til disse rettighetene i tillegg til blant annet spansk og italiensk fotball – koster 299 kroner i måneden. Fra mandag lanseres nye sportskanaler (Viasport) som blir tilgjengelig for flere.

– Dette er spillere som driver en verdensidrett, som milliarder av mennesker følger med på. De er stolte over å spille med flagget på brystet, men Ullevaal med 20.000 mennesker er ikke en stor begivenhet for dem. De spiller for flere mennesker stort sett hele tiden i klubbene sine, og de tjener penger du og jeg bare kan drømme om, beskriver TV 2s profilerte sportsreporter Davy Wathne.

Kontrasten til interessen for vinteridrettene kommenterer han slik:

– Verdenseliten i langrenn får du plass til i en minibuss. Sånn er det. Det er en håndfull nasjoner som tar det på alvor, og de fleste nasjoner i verden vet ikke om at det arrangeres et vinter-OL engang.

Kommunikasjonsrådgiver Lars Hojem Kvam i Discovery svarer følgende på spørsmål om det er aktuelt for dem å kjøpe Bundesliga-rettigheter:

– Vi er alltid interessert i rettigheter som kan løfte Eurosport. Samtidig kommenterer vi aldri hvordan vi stiller oss til rettigheter vi selv ikke eier. Bundesliga er en av verdens beste fotballigaer, med flere sentrale norske spillere i aksjon. Det har imidlertid vist seg vanskelig både for oss og andre rettighetshavere å få gode seertall. Det er hovedutfordringen vi står overfor når vi vurderer anskaffelser som dette.

Genk-spiller Sander Berge, som er aktuell for en overgang til spansk fotball, forstår at folk heller vil se på andre ting enn den belgiske ligaen.

– For meg er det greit. Jeg får holde på i fred og ro i Belgia og utvikle meg. Det skader vel ikke at folk får med seg det man gjør i ligaen, men forhåpentligvis tar man steget til en større liga der man får vist seg frem, sier Berge.

Mohamed Elyounoussi får sjansen til å vise seg frem for norske seere når Basel møter Manchester United i Champions League 12. september, men få her hjemme får med seg hva han gjør i Sveits.

– Om det blir vist på norsk TV eller ikke får jeg ikke gjort så mye med. Men det går jo an å streame kamper, sier han.

– Hva tenker du om at nordmenn heller ser langrenn hver helg?

– Ja, det er en miniidrett i den målestokken, men i Norge er det en stor idrett som engasjerer veldig mange. Man får sørge for å komme seg til større ligaer, så det blir vist i Norge.

Fredag kveld får de norske landslagsspillerne en «sjelden» mulighet til å vise seg frem i VM-kvalifiseringskampen mot Aserbajdsjan på Ullevaal. Kampstart er 20.45.