Landslagssjef bekymret for norsk talent-press: – Det er et problem

OSLO LUFTHAVN (VG) G17-landslagstrener Erland Johnsen (50) mener Norge må lære av «Martin Ødegaard-hysteriet» og dempe forventningene til unge fotballtalenter.

– Vi må passe på så vi ikke skryter dem opp i skyene når de er altfor unge. Jeg synes det er å gjøre dem en bjørnetjeneste. Jeg hadde jo Martin på 1998-landslaget, og jeg tror vi må dempe forventningene til en del av de unge og la dem utvikle seg, sier Johnsen til VG.

Den tidligere landslagsspilleren, som spilte stopper for både Bayern München og Chelsea på 80- og 90-tallet, er nå trener for Norges aldersbestemte landslag fra G15 til G17.

STORT PRESS: Martin Ødegaard er et av de norske talentene som har måttet tåle høye forventninger og mye oppmerksomhet. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Foran avreise til EM i Kroatia, der han skal lede det norske G17-landslaget, oppfordrer han spillere, foreldre, klubber og medier til å ta en runde med seg selv når det kommer til forventningene som stilles til talentfulle tenåringer i Fotball-Norge.

– Jeg synes det er et problem. Jeg har snakket med klubber nå som ville ha 17-åringer til å droppe treningsleir med aldersbestemte landslag for å trene med A-laget fordi «i år må de slå til». Da ble jeg litt forundret av at de forventer at en 17-åring skal spille fast i Eliteserien. Det er uvanlig, sier Johnsen.

– Jeg tror det er et slags kollektivt press fra foreldre og spillerne selv. De ser at noen får debutere på A-laget, og jeg tror det kan bli et stress for de som ikke er der. De utvikler seg så forskjellig, det ser du på kroppene vi har her, det er så stor forskjell i utviklingen fra de er 15 til 19 år, at jeg tror vi må bli flinkere til å be dem roe ned litt og være litt mer tålmodige, sier han.

Johnsen viser til andre land han har besøkt, som Nederland, der han mener man har et langt mer tålmodig og avslappet forhold til fremadstormende talenter.

– Vi må gjøre noe med ungdommen mellom 18 og 22 år. Det er et eller annet vi mister på veien der. Altfor mange faller av i den aldersgruppen. La dem få være litt stjerner på sitt nivå. Vi må ikke stresse det at de må hospitere oppover hele tiden. Jeg tror vi må skynde oss litt langsommere, sier den EM-klare treneren.

VG møtte G17-landslaget før avreise til EM:

Tagseth: – Var litt for mye

Med seg i troppen har han 16-åringen Edvard Sandvik Tagseth, som allerede som 14-åring fikk mye omtale i blant annet TV 2 og Dagbladet etter Norway Cup-prestasjoner og signering for Liverpool.

Tagseth, som er yngstemann i EM-troppen, trekker frem et eksempel fra sin Liverpool-hverdag for å vise hvordan norske talenter må tåle større press i ung alder.

– Hvis de unge spillerne i England gjør det bra der, så står det ingenting om dem i avisene. De får spille fotball i fred og gjøre det de har lyst til. Hvis det er en som gjør det litt bra i Norge, sånn som meg i Norway Cup, så havner man på TV hver dag. Jeg synes ikke man bør holde på så mye sånn. La heller talentene holde på og spille fotball, så blir de bra til slutt, sier 16-åringen.

EM-KLAR: Edvard Sandvik Tagseth snakket med VG på Oslo Lufthavn like før avreise til G17-EM i Kroatia. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– Hva synes du om den store oppmerksomheten du fikk som 14-åring?

– Jeg tenkte ikke så mye på det, bare spiller fotball. Jeg leser saken én gang, og så glemmer jeg den etterpå. Men det var litt for mye, kanskje.

Han har følgende råd til andre unge talenter:

– Du må være tøff mentalt. Hvis du klarer å fokusere på fotballen og ikke tro at du er verdens beste selv om du er i avisen en dag, da blir du god. Det er helt sikkert noen som lar seg påvirke av at de er i avisen en dag, og da går det bare nedover.

Botheim: – Kan være farlig

Rosenborg-talentet Erik Botheim (17) er også med i den norske troppen til G17-EM. Han tror norsk fotball er så sultefôret på fotballprofiler at trykket blir i overkant stort for unge talenter som skiller seg litt ut.

RBK-SPISS: Erik Botheim, her på Oslo Lufthavn like før avreise til EM i Kroatia. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– Norge vil ha noe å se opp til. Det har vært mye negativitet om norsk fotball, så de vil ha noen å se opp til. Det kan være farlig for unge talenter å få for mye mediepress på seg for tidlig. Det er litt risikabelt, sier Botheim, som debuterte for RBKs A-lag i cupen forrige uke.

Selv er han klar for å prege Eliteserien allerede i år. Men han ønsker å minne om at alle ikke blomstrer i like ung alder.

– Folk utvikler seg i forskjellig tempo hele veien. Det norske folk vil ha noen å se opp til, så mediene tar alt de kan få og hausser det opp. Det kan ødelegge mange talenter, sier Botheim.

– Hva kan man gjøre for å håndtere presset?

– Det er ikke så mye vi kan gjøre. Det er bare å spille fotball og prestere. Og så må du være sterk mentalt og klare å stenge ute hva folk skriver og sier om deg.