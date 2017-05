Landslags-Ohi holder døren åpen for Nigeria

Ohi Omoijuanfo (23) er stolt som en hane etter sitt første norske A-landslagsuttak. Men han avskriver ikke Nigeria av den grunn.

Eliteseriens toppscorer har norsk mor og nigeriansk far. Han er tatt ut i Lars Lagerbäcks tropp til landskampene mot Tsjekkia og Sverige i juni – og takker og bukker for det. Likevel er han ikke bundet til Norge helt ennå.

– Det er vel ikke offisielt før jeg har fått debuten i en tellende landskamp, så jeg må se om jeg får den, sier Ohi til VG.

– Vil være et dilemma

Regelverket sier nemlig at man først er bundet til et bestemt A-landslag når man har fått spilletid i en offisiell og tellende kamp. Det betyr at Ohi er bundet til Norge dersom han får spilletid i VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia den 10. juni, men ikke hvis han kun får spille i privatlandskampen mot Tsjekkia tre dager senere.

– Hva gjør du hvis du blir tatt ut på det nigerianske landslaget før du har debutert offisielt for Norge?

– Det vil være et dilemma. Nigeria er ikke uaktuelt ennå, men det har jo fortsatt ikke skjedd at jeg har blitt tatt ut. Så heldigvis trenger jeg ikke å tenke på det nå.

– Så du er klar for å binde deg til det norske landslaget ved å spille mot Tsjekkia?

– Jeg er helt klart forberedt på å gjøre det. Jeg elsker begge landslagene mine like mye, og hadde vært like stolt over å bli tatt ut på begge. Men nå er jeg tatt ut på Norge, så nå er det Norge som gjelder, sier Ohi.

Slik skjøt Ohi seg inn på landslaget:

– Blir imponert over meg selv

Stabæks storscorer måtte forlate treningen tirsdag morgen fordi han følte seg dårlig. Han lå hjemme og sov mens Lagerbäck avslørte landslagsuttaket.

– Jeg gikk tilfeldigvis inn på Budstikka for å sjekke siste nytt, og der sto det at Stabæks toppscorer var tatt ut på landslaget. Det var sånn jeg fikk vite det. Jeg ble veldig varm og glad, sier 23-åringen.

Karrieren hans har virkelig skutt fart i 2017. Det er først i år at han har begynt å spille spiss i hver kamp. Det har resultert i ni Eliteserie-scoringer.

– Jeg blir imponert over meg selv og de som har jobbet med meg, over at jeg har blitt den spissen jeg har blitt på så kort tid, sier Ohi.

– Hadde du forventet dette da du begynte på sesongoppkjøringen i vinter?

– At jeg skulle bli tatt ut på landslaget så fort, det hadde jeg ikke forventet. Det er en ære å bli tatt ut nå. Jeg er kjempestolt.

Han gleder seg spesielt til å møte noen gode kamerater som spiller i utlandet, og som han ikke har sett på en stund: Haitam Aleesami fra Holmlia, Mohamed Elyounoussi som han har spilt på U-landslag med, og Omar Elabdellaoui.

Ohi-uttaket var kanskje ingen kjempeoverraskelse med tanke på hans toppscorer-status i Eliteserien. Mer overraskende var det at Lagerbäck fant plass til den amerikanskfødte Hearts-spissen Bjørn Maars Johnsen.

– Jeg skal være ærlig og si at jeg aldri har sett ham spille. Jeg vet ikke hvem han er, men det blir kult å bli kjent med ham, sier Ohi.

Meling: – Hadde ikke forventet det

To andre Eliteserie-spillere er i landslagstroppen for første gang: Sogndal-keeper Mathias Dyngeland og Rosenborg-back Birger Meling.

Dyngeland sier til Eurosport at han ble «veldig sjokkert» da han fikk med seg landslagsuttaket. Meling ble også overrasket over landslagsplassen.

– Jeg hadde egentlig ikke forventet det. Det gjør det ekstra gøy. Det er en selvtillitsboost å bli tatt med, sier Meling, som ble oppmerksom på uttaket via en tekstmelding fra faren.

– Jeg har en målsetting om å etablere meg i troppen, og så får vi se om det holder til spilletid etter hvert, sier han.