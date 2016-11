Lagkameratene: – Seriøst? Er det skjult kamera?

Pål André Helland (26) og Stefan Strandberg (26) trodde det var en spøk da VG fortalte om FIFA-utestengelsen av Ole Selnæs (22) etter dommerkritikken i Baku.

– Seriøst? sier landslagsvingen – særdeles overrasket over at kompisen må stå over fire VM-kvalifiseringskamper for Norge.

– Et tap for laget



Helland var selv ikke vitne til konfrontasjonen mellom Selnæs og dommerassistenten etter tapet for Aserbajdsjan. Men ut fra beskrivelsene RBK-profilen har fått av hendelsen i ettertid hadde han aldri trodd at straffen skulle bli så streng.

– Nei, det hadde jeg så absolutt ikke. Jeg synes det er latterlig drøyt, sier Helland til VG.

KOMPISER: Ole Selnæs (t.v) og Pål André Helland kunne juble sammen over cuptriumf med Rosenborg i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Fikk du med deg noe av det som skjedde?

– Nei, jeg var nokså tidlig inne i garderoben. Men ut fra det jeg har hørt synes jeg dette var veldig strengt.

Pål André Helland er ikke i tvil om at Norge dermed mister en svært viktig brikke foran skjebnekampen borte mot Tsjekkia 11. november.

– Det er et tap for laget. Ole er en fantastisk fotballspiller. Det er ikke mange som har de ferdighetene han har, det er det ingen tvil om.

Stefan Strandberg, som bodde på rom med Selnæs under forrige landslagssamling, var heller ikke klar over utestengelsen før VG ringte. Han er minst like overrasket som Helland.

– Er det kødd?



– Hæ? Er det kødd, eller? Er det skjult kamera? utbryter Hannover-proffen.

Etter å ha fått opplest nyheten kan han ikke forstå at Selnæs straffes så hardt.

– Det er helt sykt. Fire kamper får man hvis man skaller ned noen eller slår til noen. Jeg bodde på rom med Ole under hele den forrige samlingen. Jeg var fortsatt på banen da det skjedde, men ut fra det han har sagt til meg så høres fire kamper helt latterlig strengt ut, sier Stefan Strandberg.

Og tillegger avslutningsvis:

– Nei, nå får jeg ringe Ole.

NORGES LAG MOT ASERBAJDSJAN: Bak fra venstre: Adama Diomande, Stefan Strandberg, Haitam Aleesami, Markus Henriksen, Even Hovland og Joshua King. Foran fra venstre: Pål Andre Helland, Rune Almenning Jarstein, Jonas Svensson, Per Ciljan Skjelbred og Ole Selnæs. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Vi tar til etterretning at Ole er ute mot Tsjekkia. Straffen fremstår som streng, men vi avventer nærmere forklaring fra FIFA før vi vurderer å anke, sier landslagssjef Per-Mathias Høgmo til fotball.no.

Han beklager samtidig uttalelsene Selnæs kom med overfor assistentdommeren.

Ole Selnæs har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser tirsdag.

– Jeg beklager uttalelsene jeg kom med etter kampen, det var dårlig håndtert av meg. Samtidig er jeg svært skuffet over dommen, som jeg synes er urimelig, sier St. Etienne-spilleren til fotball.no.

Ifølge Norges Fotballforbund blir han utestengt fra A-landslaget i 11 måneder dersom dommen blir stående. Det betyr i tilfelle at han mister VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia i november, samt kampene mot Nord-Irland, Tsjekkia og Aserbadsjan i 2017.

22-åringen er spilleberettiget for U21-landslaget og deres playoff-kamper til tross for utestengelsen fra A-landslaget.

