Lagerbäcks tok ut hele fire debutanter i landslagstroppen

ULLEVAAL (VG) Stabæks stjerneskudd Ohi Omoijunafo (23) og Hearts-spiller Bjørn Maars Johnsen er to av fire debutanter i Lars Lagerbäcks rykende ferske landslagstropp.

I tillegg til Omoijunafo har også Sogndals keeper Mathias Dyngeland fått beskjed om sitt første landslagsuttak. Rosenborgs Birger Meling er også ny, det samme er Hearts-spiller Bjørn Maars Johnsen.

– Vi har brukt noen timer på å studere Bjørn. Vi har ikke sett ham live, men han har gjort et ganske godt inntrykk. Jeg skal ikke bygge opp noen forventninger, men jeg mener han er vel verdt å teste, sier Lagerbäck.

– Denne Bjørn er interessant, altså. Dere får heller kritisere meg senere dersom det viser seg at jeg har gjort en feil, sier svensken med et glimt i øyet. Han kan knapt huske at han har tatt ut en spiller på landslaget som han aldri har sett live.

– Det er uvanlig, medgir han.

Norge skal møte Sverige og Tsjekkia i to landskamper hjemme på Ullevaal i midten av juni. Troppen er som følger:

Ørjan Nyland

Rune Almenning Jarstein

Mathias Dyngeland

Haitan Alesaami

Sander Berge

Jo Inge Berget

Mats Møller Dæhli

Omar Elabdelloui

Mohamed Elyounoussi

Tarik Elyounoussi

Markus Henriksen

Even Hovland

Stefan Johansen

Bjørn Maars Johnsen

Martin Linnes

Birger Meling

Håvard Nordtveit

Ohi Omoijuanfo

Tore Reginiussen

Ole Kristian Selnæs

Jonas Svensson

Alexander Søderlund

Anders Trondsen

Gustav Valsvik

VG oppdaterer saken