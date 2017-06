Lagerbäcks «nedrykkslandslag» kan ende i flere klubbskifter

SANDVIKA (VG) Så mange som syv av Lars Lagerbäcks aktuelle landslagsspillere misset muligheten til å kunne starte kommende sesong i en av Europas topp 4-ligaer.

Innspurten i tabellbunnen på øverste nivå i Tyskland, Italia og England endte med få oppturer for norske utenlandsproffer – og fra nest øverste nivå i de samme landene ble det også stolpe-ut i opprykksjakten:

• Markus Henriksen, Omar Elabdellaoui og Adama Diomande rykket ned med Hull. Ingen av dem vil trolig spille i dobbelandskampen mot Tsjekkia (VM-kvalifisering) og Sverige (privatkamp) nå, men skadede Henriksen og Elabdellaoui var opprinnelig tatt ut, mens Diomande spilte mot Nord-Irland sist.

• I debutsesongen i Serie A forsvinner backen Haitam Aleesami og hans Palermo nedover i det italienske ligaalfabetet.

• Keeper Ørjan Håskjold Nyland mistet plassen på Ingolstadt i Bundesliga da laget skiftet trener underveis i sesongen. Klubben rykket ned til 2. Bundesliga blant annet etter flere uavgjortresultater mot slutten.

• Landslagskaptein Stefan Johansen og Fulham kunne tatt omveien til Premier League gjennom play-off fra Championship, men røk i semifinalen for Reading.

• Eintracht Braunschweig og landslagsstopper Gustav Valsvik, debutant mot Nord-Irland sist, spilte kvalifisering mot Wolfsburg om retten til Bundesliga-deltagelse kommende sesong – uten suksess. Iver Fossum og Hannover rykket opp fra 2. Bundesliga, men 20-åringen fra Drammen har foreløpig ikke vært inne hos Lagerbäck og er fortsatt på U21-landslaget. For øvrig har Freiburg-eide Mats Møller Dæhli forlenget låneoppholdet i 2. Bundesliga hos kultklubben St. Pauli.

Svekker landslaget



– Vi tjener på hvor høyere opp de spiller. Det er selvsagt, reagerer landslagssjef Lars Lagerbäck på alle som forsvinner ut av eller ikke greide å komme seg inn i Europas toppligaer.

Mens Markus Henriksen har innrømmet at han kan jobbe for et klubbskifte denne sommeren, er en spiller som Haitam Aleesami forberedt på å bli med ned i Serie B. Han har ingen nedrykksklausul i Palermo, forteller han til VG.

– Om Palermo vil selge, beholde eller låne ut spillere, har jeg ingen anelse om. Det eneste som er blitt sagt, er at de ønsker å gå rett opp igjen, sier venstrebacken, som forholder seg til at kontrakten sier at også de to neste sesongene tilhører han Sicilia-klubben.

Det samme tidsperspektivet gjelder egentlig også for Ørjan Håskjold Nyland i nedrykksklare Ingolstadt.

26-åringen fra Volda har dobbel tilværelse som reservekeeper akkurat nå – på landslaget og i Tyskland. Danske Martin Hansen kom til Ingolstadt i fjor sommer, overtok keeperplassen midtveis i sesongen og har kontrakt til 2020.

– Endret min situasjon



– Treneren jeg var førstekeeper for, fikk sparken, og det endret min situasjon også. Jeg ønsker å spille mer enn de kampene jeg spilte, sier Nyland – som kun fikk noen sporadiske matcher etter at Markus Kauczinski ble skiftet ut med Maik Walpurgis.

– Har du bedt agenten din om å jobbe for å finne ny klubb?

– Han jobber alltid for å sondere markedet, som han gjør for alle andre. Vi får se hva som skjer, svarer keeperen.

Han sto 23 av 35 kamper for Lagerbäck-forgjenger Per-Mathias Høgmo på landslaget, men rangeres nå bak Rune Almenning Jarstein. Halvveis ut i fireårskontrakten fra 2015 med Ingolstadt vedgår Nyland at ting ikke er helt som han helst skulle sett det var.

– Når situasjonen ikke er optimal, vil du alltid ha følere ut for noe som kan bli enda bedre. Det har man alltid, sier Tyskland-proffen

PS! I troppen som møter Tsjekkia og Sverige er det bare Nyland-kollega Jarstein (Hertha Berlin i Bundesliga) og Håvard Nordtveit (West Ham i Premier League) som fortsatt tilhører Europas topp 4-ligaer. Joshua King (Bournemouth) er ute med skade.