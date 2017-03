Lagerbäck vurderer å «skremme» spillerne til å velge langpasninger

LONDON (VG) Tre dager før VM-kvalikkampen mot Nord-Irland måtte landslagssjef Lars Lagerbäck (68) svare for Norges spillestil.

Der Egil «Drillo» Olsen var gjennombruddshissig og tidlig introduserte Flo-pasningen, var Per-Mathias Høgmos «innovative» formasjon og spillestil i en slags annen ende av skalaen.

Med Lars Lagerbäck skal Norge tilbake til røttene under den suksessfulle Drillo-perioden.

«Skremmes» til langpasninger?



Han fikk nemlig flere spørsmål om hvordan treningene har vært, og hvordan strategien mot nordirene blir.

Svensken kunne røpe at Norge skal tidlig inn i bak motstanderen bakre firer, selv om han presiserer at det er opp til spillerne hva de velger ute på gressmatten.

– Men vi har prioritert veldig å komme inn i straffeområdet, eller alternativt bak deres backlinje, så mye som mulig. Om man kommer dit på én pasning, seks pasninger eller ti pasninger – det avgjør spillerne selv. Men det som er viktig i den fasen er at når de tar de beslutningene på banen, er at de ikke mister ballen i farlige områder for oss, der skal de spille med stor klokskap. Det kommer an på hvor mye jeg skremmer dem, om de kommer til å spille mye langballer. Men jeg håper du kommer til å se en variasjon, sier Lagerbäck.

King om Lagerbäck: – Intenst mentalt

Frykter dødballene



Ellers kunne han fortelle at de hadde brukt nesten en hel trening på faste situasjoner, det vil si innkast, dødballer som cornere og frispark – både offensivt og defensivt. Han har merket seg at Nord-Irland har tre svært hodesterke spillere tilgjengelig, og det har landslagsgutta sammen med trenerne forsøkt å forberede seg på.

– Vi vet de er bra på dødballsituasjoner. Det må vi ta bort fra dem i vårt defensive spill. Og kanskje er vi litt smarte og overrasker på en fast situasjon fremover, sier Lagerbäck.

– De går også inn på den offensive banehalvdelen med en lang ball. Da er forsvarsspillet mot den ballen veldig viktig. Det kan bli kamp om «andreballen» (det vil si hvor ballen havner etter for eksempel en duell). Da må vi ligge i riktig posisjon når det skjer. I angrepsspillet vårt handler det om å komme inn i deres straffeområde ofte, sier svensken.

Lagerbäck kan for øvrig melde at Norge har kommet seg gjennom det programmet som var tenkt på forhånd. Landslaget reiser til Belfast fredag. Søndag er det kamp.

