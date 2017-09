Lagerbäck vil ikke garantere at de samme får starte mot Tyskland

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck var naturligvis fornøyd etter seieren mot Aserbajdsjan, men vil ikke love startplass til de samme guttene.

Norge hadde få problemer mot Aseberbajdsjan på Ullevaal fredag, og vant komfortabelt 3-0, anført av en strålende Joshua King. Mandag venter en langt tøffere oppgave da regjerende verdensmester Tyskland står på motsatt banehalvdel på Mercedes-Benz-Arena i Stuttgart.

«Never change a winning team» er et godt gammeldags utsagn i fotballens verden, men Norges landslagssjef, Lars Lagerbäck, er usikker på om de samme elleve som slo Aserbajdsjan får fornyet tillit mot «Die Mannschaft».

Sander Berge var blant dem som hadde en god kveld i den norske hovedstaden, men heller ikke han er sikret en plass på laget, skal man tro Lagerbäck.

– Vi har våre tanker. Spillerne jobbet veldig hardt i går, og det er bare to dager mellom kampene. Ole er absolutt aktuell, men om han starter eller ikke, vet jeg ikke, sier landslagstreneren, som med det, ikke kan garantere samme lagoppstilling.

Det ble en kort seanse med Norges landslagssjef på Ullevaal. Klokken 11.30 skal de norske spillerne gjennomføre en treningsøkt, før de flyr til Tyskland og Stuttgart senere lørdag.

Foran de drøye ti fremmøtte pressefolkene, kunne han ellers fortelle at det ikke er noen problemer med de norske spillerne. Jonas Svensson, som okkuperte høyrebacken fredag, fikk seg en liten smell, uten at Lagerbäck var særlig bekymret over hans tilstand.

Tyskland tok i likhet med Norge alle poengene i sin kvalifiseringskamp fredag. Da reddet Mats Hummels seieren mot Tsjekkia helt på tampen.

VG kommer tilbake med mer!



Se høydepunkter fra Norges seier i videoen under!