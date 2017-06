Lagerbäck vil bruke Tarik som spiss

SANDVIKA (VG) Lars Lagerbäck har stort sett laget klart foran møtet med Tsjekkia lørdag. Tarik Elyounoussi blir spiss.

– Vi har jobbet alle treninger med han som forward, sier landslagssjefen.

VG-kommentar: Fra romantikk til realisme

Olympiakos-spilleren satte inn syv mål for den greske seriemesteren denne sesongen. I tapet Nord-Irland brukte Lagerbäck Joshua King og Alexander Søderlund på topp.

Joshua King er skadet etter sine 16 mål Premier League. Landslagssjefen må velge mellom Elyounoussi, St. Etienne-spiss Søderlund (1 seriemål denne sesongen) og de to debutantene Ohi Omoijuanfo (9 seriemål for Stabæk) og Bjørn Maars Johnsen (6 ligamål for Hearts i Skottland).

Kamaras USA-dominans: – Bra nok for landslaget

– Alex er den mest erfarne. Han er fysisk veldig sterk og gjør mye for laget med at han løper. Ohi er mer en avslutter som ligger å fisker etter målsjanser. Bjørn er litt av begge deler. Han kan vi bygge litt spill rundt. Han kan ta seg inn i boksen også, men han er mer en allround-forward, mener Lars Lagerbäck.

Landslagssjefen er også litt i tvil om en plass på midtbanen. Men har ni av 11 spillere klare foran VM-kvalikmøtet mot tsjekkerne som følges opp med privatkamp mot Sverige tirsdag.

Nytt stortalent: Fem klubber jakter 18-åring

Lagerbäck sa på dagens pressekonferanse at han var overrasket over spillernes passivitet mot Nord-Irland i mars. Norge tapte 2–0 i Belfast.

– Når jeg har møtte Norge med andre landslag har de hatt en veldig attityde. Det har overrasket meg litt i første kampen. Jeg er også delaktig i passiviteten vi hadde i den kampen. Det er ikke bare spillerne som skal ta ansvar for det, understreker han.

– Hvis spillerne har problemer med å komme opp i den riktige attityden, så må man lure på om man har tatt ut riktige spillere, sier Lagerbäck som igjen har Haitam Aleesami og Tore Reginiussen og Markus Henriksen tilgjengelige.

Landslaget jobber åpenbart med å få opp guts og aggressivitet etter en periode med svært dårlige resultater.

Diego Costa forsvinner: Ferdig i Chelsea

– Vi jobber med at vi ikke skal tape en mot en-situasjoner på banen. Så tar vi det opp på forskjellige måter på spillermøter. Jeg vil ikke bruke slike ord offentlig, men Perry (assistent Per Joar Hansen) har en del fine ord. Vi skal ikke provosere spillerne, men tenne dem litt.

Lars Lagerbäck fikk flere spørsmål på pressekonferansen om hvorfor troppen bor i Sandvika og ikke Oslo under denne samlingen. Han sier at det helt sikkert er blandede meninger, men ønsker selv å bo litt utenfor sentrum av hovedstaden. Hotellet på Ullevaal er også helt uaktuelt.

– For urolig frem mot kampen, mener han.