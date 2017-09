Lagerbäck trekker fram King som en leder

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck gledet seg stort over innsatsen til Joshua King i 2-0-seieren over Aserbajdsjan.

– Arbeidsinnsatsen til King var veldig positiv. Han viser hvilke kvaliteter han har ved flere tilfeller. Han er sterk, rask og dyktig med ballen. Totalt sett er jeg veldig fornøyd med det jeg så av Josh, sier Lagerbäck.

Bournemouth-spissen viste seg fra sin beste side med å skaffe laget straffe som han selv satte. I tillegg var han en konstant trussel.

Landslagssjefen mener at King så ut som en lederfigur.

– Nå er ikke jeg ute på banen selv, men jeg synes at han med sin rørlighet og arbeidsinnsats drar med seg laget. Han var veldig rørlig og iniativrik, sier Lagerbäck.

King står nå med åtte mål på 29 kamper for Norge. 2-0-målet kom etter selvmål fra Rashad Farhad Sadygov.

I kamp nummer fire kom den første seieren for Lars Lagerbäck. Fra et svakt tap mot Nord-Irland i mars har landslaget vokst gjennom tok 1-1 kamper i juni til sieren mot Aserbajdsjan.

Svensken kimset ikke av betydningen av fredagens seier, tross at VM 2018 er kjørt alt.

– Det var enda viktigere å vinne i dag etter å ha startet med to uavgjorte og ett tap. Hjemmearenaen vår skal bli som en borg, så det kjennes veldig bra å vinne, sier Lagerbäck om sin første seier på Ullevaal.

Lagerbäck ventet tålmodig mellom spørsmålene på at hans setninger skulle bli tolket til pressen fra Aserbajdsjan.

– Gruer du deg til å møte Tyskland?

– Definitivt ikke. Forhåpentligvis kan vi gjøre et bra resultat. Det er dette man lærer av, svarer svensken som tok over i januar for Per-Mathias Høgmo.

– Hvordan føler du utviklingen i laget er?

– Forsvarsmessig synes jeg det så riktig bra ut. Jeg synes Jørgen Skjelvik gjorde en prikkfri kamp, om jeg får trekke fram en. Angrepsmessig begynner samarbeidet å bli bra. Det kan bli bedre, men Rom ble ikke bygd på en dag.

– Er følelsen den samme nå som etter et halvt år på Island?

– Det er så lenge siden at jeg har glemt det, men det gikk fortere å vinne her enn med Island. Det er positivt. Vi hadde ikke et spill som fungerte optimalt med Island etter fire kamper heller, men vi er jo ikke der Island var de to siste årene jeg hadde dem, sier Lagerbäck.

I en VG-kronikk om spillestil skrev Egil «Drillo» Olsen noen linjer om landslaget:

«Lars Lagerbäck har fortalt meg at han brukte et halvt år på å bryte ned Barcelona-syndromet når han kom til Island. Han har utvilsomt en tøff jobb foran seg med det norske landslaget».

– Vi hadde noen tendenser til det ved balltapene, sier Lagerbäck til VGs reporter om Olsens tekst på vei ut.

Norge fikk gode skussmål fra fredagens motstander.

– Norge er veldig godt landslag. De spilte virkelig bra og vi hang ikke med, sier Aserbajdsjans landslagssjef Robert Prosinecki.

Han var skuffet over innsatsen fra sin stjerner i Champions League-klare Qarabag.

– Det ble for halvveis, sier kroaten som tidligere har opplevd seier og uavgjort mot Norge i kvalifiseringskamper.

Seieren førte Norge forbi Aserbajdsjan på tabellen i gruppa før kampen mot Tyskland mandag.

– Vi hjalp Aserbajdsjan litt med de sjansene de fikk. Vi ga bort ballen litt enkelt, men det viktigste var at vi vant, oppsummerte Lagerbäck.

Norge misbrukte noen store muligheter også. Det spørs det om det er råd til dersom man skal klare å hamle opp med regjerende verdensmester Tyskland borte.

– Vi må streve etter å bli enda mer klinisk. Mot tøffere motstand blir det vanskelig. Vi må være veldig effektive mot Tyskland, sier Lagerbäck.