Lagerbäck reagerte på Selnæs-utestengelse: – Noe jeg ikke kommer til å akseptere

SANDVIKA (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (68) har ingenting til overs for den type utestengning Ole Selnæs (22) pådro seg etter kampen mot Aserbajdsjan for et halvt år siden.

Selnæs ble utestengt i fire kamper for uttalelser han rettet mot dommeren i spillertunnelen i Baku oktober i fjor. Han mistet kampen mot Tsjekkia (november 2016), Nord-Irland i mars og den kommende returen mot Tsjekkia 10. juni på Ullevaal. I tillegg går han glipp av kampen mot Aserbajdsjan til høsten.

– Han fikk en liten «pasning» på en av gjennomgangene vi hadde med laget når vi snakket om dispilin, hvor hadde jeg et «kort» av ham. Jeg spurte hva han hadde sagt, for jeg har vel ikke fått det klart for meg. Han kokte vel over. Det er noe jeg ikke kommer til å akseptere. Vi skal ha disiplin og ikke spillerne på tribunen fordi de soner for kort. Det er klart uprofesjonelt, sier Lars Lagerbäck under pressekonferansen i Sandvika tirsdag.

Han fikk deretter spørsmål om hva slags konsekvenser slike handlinger får i fremtiden.

– Forhåpentligvis så håper vi det ikke skal skje. Man skal ikke la saker vi ikke kan påvirkem påvirke oss. Det er ingen som blir sparket ut om man mister humøret én gang, men man får høre i det etterkant slik at de skjerper seg i fremtiden. Med mindre man tramper over grovt, da må man fundere på hva man gjør. Men alle kan miste humøret – det pleier jeg også å gjøre selv om det er sjelden nå for tiden, sier Lagerbäck.

VG kommer med mer.