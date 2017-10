SAN MARINO/OSLO (VG) Norge-sjef Lars Lagerbäck reagerte da han ble spurt om San Marino-turen var en slags ferie.

Svensken virket irritert på pressekonferansen mandag kveld etter spørsmålet fra nyhetsbyrået NTB:

– Mener du det spørsmålet alvorlig?

– Det var et forsøk på glimt i øyet, sa journalisten.

– Jeg har likevel vanskelig for å forstå hva du mener med ferie, svarte Lagerbäck.

– Det må også ligge noe alvor i det spørsmålet ...

Til slutt kom samtalen til det som var poenget: Hvilken risiko er det for å tape mot et landslag som har vunnet bare én av 145 kamper?

– Risikoen finnes alltid, men jeg blir veldig overrasket om vi ikke vinner, sa landslagssjefen.

Norge tapte 6-0 for Tyskland i sin siste kvalik-kamp og er sjanseløse til å komme til Russland-VM neste år.

Lagerbäck ble på pressekonferansen spurt av VG om han hvordan han reagerte på kritikken fra det norske folk rundt at Martin Ødegaard ikke er tatt ut i troppen.

Han ville imidlertid ikke «kjøpe» spørsmålet:

– Jeg tør ikke svare på hvor mye nordmenn bryr seg om Martin Ødegaard, men jeg vet at dere i media bryr dere. Så du mener kritikk i media?

STENGT TRENING: Det norske fotballandslaget på vei til mandagens trening før torsdagens VM-kvalifisering mot San Marino. Landslagssjef Lars Lagerbäck foran med Alexander Søderlund (t.v.) og Jo Inge Berget i bakgrunnen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg har bedømt det slik at det er bedre at han spiller på U21 og vinner med dem, gjentok Lars Lagerbäck fra pressekonferansen da troppen ble presentert.

Martin Ødegaard selv har ikke lagt skjul på at han var skuffet over uttaket:

– Jeg hadde vel håpet på det selv, og på noen måter forventet det. Jeg føler jeg har prestert bra over tid her, og spiller på et lag som gjør det bra i en god liga. Jeg hadde håpet at det var nok, men det var det dessverre ikke. Det var litt skuffende, men sånn er det. Man får akseptere det også, sa han til TV 2.

Mats Møller Dæhli er ute av den norske landslagstroppen på grunn av skade. Det førte til at mange eksperter forventet å se Ødegaard komme inn som erstatter.

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden skrev at Lagerbäck «denne gangen tok Lagerbäck feil», og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har også kommet med kritikk.

Lars Lagerbäck fastslo på kveldens pressekonferanse at Tyskland-kampen var «to skritt tilbake».

Den nye landslagssjefen har til nå ledet Norge i fem kamper: Nord-Irland 0-2, Tsjekkia 1-1, Sverige 1-1, Aserbajdsjan 2-0 og Tyskland 0-6.