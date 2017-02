Lagerbäck overbeviste Bratseth på 28 minutter

I løpet av pressekonferansen til Lars Lagerbäck (68) ble Rune Bratseth (55) overbevist om at svensken er rett mann for Norge.

– Det han sa gjorde inntrykk. Rett og slett. Jeg har en veldig god følelse, forteller Bratseth til VG under et døgn etter at Lagerbäck ble offentliggjort som Norges nye landslagssjef.

Kapteinen under den historiske «Drillo»-epoken på 1990-tallet fulgte pressekonferansen til Lagerbäck på TV. I forkant av seansen kjente Bratseth ikke spesielt godt til hvordan svensken var som person. En snau halvtime senere var han imponert.

– Det må jeg si. Han har en naturlig autoritet, en trygghet og en klar filosofi. Han har også erfaring. Så er han en vinner. Og det har jeg vært klar på – at de skulle finne en sjef som var opptatt av å vinne.

IMPONERTE: Lagerbäck fremsto på en god måte under onsdagens pressekonferanse, mener Rune Bratseth. Foto: Frode Hansen , VG

Tror ingen spillere er trygge



«Vinneren» Lagerbäck har vært i syv VM- og EM-sluttspill som leder for tre forskjellige landslag. Toppfotballsjef Nils Johan Semb omtaler 68-åringen som en «landslagsspesialist».

Bratseths oppfatning er at spillerne fort vil omfavne ideene hans. Hvem som blir satset på, er et annet spørsmål. Den tidligere landslagsstopperen mener ingen kan føle seg trygge på startplass. Han trekker parallellen til 1990-tallet, da spillere som Ole Gunnar Solskjær, Erik Hoftun og Steffen Iversen gjerne satt på benken selv om de av mange ble sett på som bedre alternativer enn de som startet.

– Lagerbäck vil bygge et lag. Da viser det seg ofte at de 11 isolert sett beste ikke er de som spiller sammen. Derfor kan det bety at en man tenker er et naturlig valg, som kan være i en stor klubb ute i Europa, ikke vil få spille for ham.

Tror på Ødegaard

I motsetning til Egil Olsens foretrukne 4-5-1-formasjon, vil Lagerbäck trolig bruke sitt vante 4-4-2-system. Det fortalte svensken til VG i går.

Hvem som vil få tillit og hvem som ufrivillig vil havne ut i landslagsperiferien, er et av de mange ubesvarte spørsmålene etter Norges Fotballforbunds nye ansettelse. Bratseth tror imidlertid at Martin Ødegaard (18) kan få en viktig rolle.

– Jeg tror gode fotballspillere kan passe inn hvor som helst, uavhengig av spillestil og formasjon. Jeg tror ikke det er noen automatikk i at Lars Lagerbäck er dårlige nyheter for Martin Ødegaard. Det kan sammenlignes med Drillo og «Myggen». Det fungerte jo aldeles utmerket, sier Bratseth om Egil Olsens bruk av tidligere lagkamerat Erik Mykland.

– Den gang hadde vi 11 som var veldig forskjellige, ikke minst med tanke på personlighet. Det har man alltid behov for. Man kan ikke ha 11 som er helt like. Sånn er det å bygge et lag. Det er miksen som må stemme. Det må harmonere med hverandre. Enheten er viktigere enn den enkelte spillere.

Lagerbäck vil lære Ødegaard å kjenne

Norges nye sjef vil bruke de kommende ukene på å studere videoer av de aktuelle spillerne til troppen mot Nord-Irland 26. mars. Opptakene han ser av Ødegaard i aksjon for nederlandske Heerenveen vil trolig bidra til å avgjøre 18-åringens umiddelbare landslagsskjebne.

Etter kampen mot PSV for godt og vel halvannen uke siden, pratet VG med Ødegaard om det da ukjente valget av ny Norge-sjef. Han svarte slik på spørsmål om hvilken trenertype han ønsket seg:

– Det er vanskelig å si. Jeg tror at de som styrer med det har god kontroll på det Norge trenger. Det blir sikkert bra uansett.

Ødegaard kan få rett, men Lagerbäck syns det er tidlig å si eksakt hvor mye han vil ha bruk for unggutten.

– Jeg må lære ham å kjenne bedre enn jeg gjør nå. Han er en veldig, veldig spennende spiller, med et stort potensial. Men hva han vil tilføre, kan jeg ikke svare på nå. Jeg må få sett på spillerne ordentlig. Lag balanseres ut ifra hvilke kvaliteter de har i forsvaret, på midtbanen og i angrepet. Det handler om å finne en balanse offensivt og defensivt, sier Lagerbäck.