ULLEVAAL/OSLO (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck hyller Zlatan Ibrahimovic (35), men advarer mot for mye fokus på kun én spiller.

Lagerbäck, Sander Berge, Moi Elyounoussi og Rune Almenning Jarstein møtte pressen dagen etter at Norge spilte uavgjort mot Tsjekkia hjemme på Ullevaal.

Men spillerne får ikke hvile lenge. Allerede på tirsdag er det ny kamp mot Sverige. På pressekonferansen fikk Norges svenske landslagstrener endel spørsmål om Sverige og deres spillere.

Samtalen penset etter hvert inn på Zlatan Ibrahimovic og betydningen han har hatt for det svenske landslaget, og ikke minst hvordan svenskene har taklet at superstjernen ga seg på landslaget etter forrige sommers EM-sluttspill.

PROFIL: Det svenske fotballandslaget med Zlatan Ibrahimovic og landslagssjef Lars Lagerbäck (bak) på en pressekonferanse i 2009. Foto: Janerik Henriksson , NTB scanpix

– Zlatan er en unik spiller. Han kunne gjøre ting på egenhånd som stort sett ingen andre kunne. Har man en slik spiller så har man en enorm fordel. Likevel, jeg tror ikke det er bra hvis det blir for mye fokus på kun én spiller, sa Lagerbäck, før han konstaterte.

– Men det er alltid laget som vinner kamper, slår svensken fast.

Likevel scoret Ibrahimovic over halvparten av målene (åtte av 15 mål) i Sveriges EM-kvalifisering som til slutt førte dem til sluttspillet i fjor sommer.



Bedre uten Zlatan?

Men uten superstjernen på laget har svenskene har fått en eventyrlig start på VM-kvalifiseringen og leder gruppe A (på målforskjell) foran fjorårets EM-finalist Frankrike. Senest på fredag vant Svenskene 2-1 over franskmennene etter et mål fra midtbanen signert Ola Toivonen. VG lurer på om Sverige nå er tjent med å spille uten Zlatan.

– Hvis man finner balansen, så er det en del spillere som har vært ute på høyt nivå og fått spilletid. Det er forklaringen på at de har bygget opp et bra landslag nå, sier Lagerbäck før han presiserer:

– Hadde Zlatan hatt klassen som han hadde før han ble skadet, så hadde de (Sverige) vært enda bedre. Han er en fryktelig bra spiller, sier Lagerbäck.

Landslagstreneren fikk også spørsmål om hvilken svensk spiller som har imponert ham mest det siste året.

– Det tror jeg må bli (Emil) Forsberg, sa han og viste til 25-åringen som hjalp RB Leipzig til sølv i Bundesliga, kun bak tungvekterne Bayern München.

Tarik-missen ble tema

Den store «snakkisen» etter Tsjekkia-kampen var Tarik Elyounoussis avgjørelse om å skyte selv, i stedet for å spille til Alexander Søderlund på en stor Norge-sjanse. Ifølge Tariks fetter, Moi, ble missen et samtaleemne i etterkant av kampen, men at spillerne er ferdige med hendelsen.

– Man har snakket nok om det. En avgjørelse ble tatt og det må man stå for. Det er lett å være etterpåklok, det er ikke noe vi kan fokusere på nå, uttalte Moi.

De to spillerne med Elyounoussi på ryggen var gode for Norge og viste en tro på egne ferdigheter som det norske landslaget ikke har sett på en stund.

– Vi får lov til å slippe oss løs og vise oss frem. Man må tørre når man får muligheten. Det er en del av meg. Jeg tenkte at jeg ikke hadde noe å tape. Når jeg kom forbi et par ganger, så fortsatte jeg. Da fikk jeg litt tak i backen, sier han til VG.

– Takk, du er en god venn

Mannen med åtte landskamper, Moi Elyounoussi, fikk en positiv opplevelse mot Tsjekkia og mener Norge er på riktig spor.

– Jeg sitter med en god følelse. Det er et stort steg i riktig retning. Vi hever oss i andreomgangen. Vi får presset litt mer. Vi er gode i flere deler av spillet, spesielt i gjenvinningen. Vi får trykk på dem og skaper en del sjanser som vi må score på, sier Elyounoussi på pressekonferansen, og la til:

– Vi hadde noen feite i andreomgangen. Utover det synes jeg vi er gode defensivt. De har et par store, men vi har en god keeper i mål som redder oss, sa Basel-spilleren og tittet bort på Jarstein.

Målvakten smilte bredt, la en arm rundt Moi og takket han for å «være en god venn.» Humøret var altså godt dagen derpå.

Gjør endringer mot Sverige

Tore Reginiussen har reist hjem etter smellen han fikk mot Tsjekkia. Landslagssjefen avslørte også heller ikke at kaptein Stefan Johansen blir med mot Sverige på tirsdag.

– Det kommer til å bli mer enn halvparten av spillerne som starter og kanskje blir det slik at noen av de som startet får 45 minutter. Jeg vil at noen av de skal få mer erfaring og se de litt mer selv også, sier Lagerbäck.

Men han vil ikke si rett ut hvem som får sjansen fra start i tirsdagens kamp. Lagerbäck vil helst ta den samtalen med spillerne først.

