Lagerbäck om Sander Berge: Forstår om han vil til Sevilla

SANDVIKA/OSLO (VG) Spania-aktuelle Sander Berge (19) stjal oppmerksomheten på mandagens pressekonferanse med landslagssjef Lars Lagerbäck.

VG meldte mandag morgen at Genk, Berges belgiske klubb, har mottatt et bud på 110 millioner kroner fra den spanske Champions League-klubben Sevilla.

– Jeg ville forstått ham. Hvis jeg var på hans alder, skulle jeg gjerne flyttet til Sevilla, for det er en fantastisk by, om ikke annet, sier Lagerbäck og trekker på smilebåndet.

Han mener Berge har potensial til å lykkes i en så stor klubb.

– Han har et potensial som er positivt, og som taler for at han skal tåle nye utfordringer, men han må ta den beslutningen selv. Han bør se på sin egen situasjon, hva som føles best for ham, og hvordan det ser ut i den klubben han skal gå til, sier landslagssjefen.

Bakgrunn: Spansk storklubb byr 110 millioner kroner

Svensken måtte belage seg på en rekke spørsmål om den 19 år gamle midtbanespilleren, som jaktes av en rekke europeiske toppklubber. På spørsmål om han mener det er riktig å dra til en større klubb, og risikere mindre spilletid, svarer Lagerbäck:

– Det er som alltid. Spør spillerne meg, så ber jeg dem ta en mest realistisk vurdering som mulig om hva som er best for dem fotballmessig. Så er det veldig mange andre faktorer som spiller inn, som økonomi. Og nye utfordringer er alltid bra. Men jo yngre de er, jo viktigere er det at de tenker på spilletid. Det er opp til dem. Vil de ta utfordringen, er det på et vis veldig positivt. Det viser at de har riktig innstilling.

Overgangsvinduet i de fleste europeiske ligaer stenger natt til fredag denne uken, mens det stenger fredag kveld i Spania. Lagerbäck utelukker ikke at det kan bli en utfordring å håndtere dette midt i en landslagssamling.

– Det er aldri ideelt at man holder på med overganger, om det nå skulle være noe konkret i dette tilfellet. Som jeg kjenner Sander, er han en veldig trygg person. Jeg både tror og håper at han har føttene på jorden og fokuserer på landskampene. Skulle det vise seg at han er veldig forstyrret, så får man jo vurdere om han skal være aktuell for å spille eller ikke, men det tror jeg ikke er noen fare i hans tilfelle, sier Lagerbäck.

Han forteller at han ikke har snakket med Berge om fremtiden under denne landslagssamlingen. Spilleren ankom Norge søndag kveld og sluttet seg til landslagshotellet på Sandvika mandag formiddag.

På VGs spørsmål om Sander Berge ville fått lov til å reise fra landslagssamlingen for å fullføre en eventuell overgang, svarer Lagerbäck:

– Dette hørte jeg først på formiddagen i dag da vi reiste ut hit, at dette ryktet gikk. Vi får se om det er konkret, så får vi ta tak i det, men han skal normalt sett være med på samlingen her. Jeg håper at det skal løse seg om det skulle være noe.

Saken oppdateres!