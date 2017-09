Lagerbäck om Ødegaard-spørsmål: – Blir jeg populistisk må jeg slutte i jobben

STUTTGART/OSLO (VG) Landslagstrener Lars Lagerbäck var i godt humør da han fikk spørsmål om Martin Ødegaard (18) før Tyskland-kampen.

– Hadde Ødegaard vært kvalifisert, så hadde han vært her. Han har ikke kvalifisert seg. Jeg hadde gjort en kjempefeil hvis jeg ikke hadde tatt han med om jeg mente han var kvalifisert. Jeg synes de ulike kvalitetene vi har i gruppa nå er bra, sier Lagerbäck på pressekonferansen i Stuttgart.

VG-spørsmålet i forveien var om Ødegaard er kvalifisert for troppen sportslig sett. Men siden han kan spille på U21-landslaget droppes - i og med at han ikke er i Lagerbäcks planer til å starte kamper for A-landslaget.

18-åringen fra Drammen prikket inn et vidunderlig frispark mot Kosovo i 3-2-tapet fredag:

Flere ønsket at Lagerbäck skulle ta han ut til disse to kampene etter at Ødegaard har kommet bra i gang i Heerenveen med ny sesong.

– Blir jeg populistisk håper jeg noen sier ifra så jeg slutter i denne jobben. Perry (assistenttrener Per Joar Hansen) og jeg må gjøre det vi tror på. Lytter vi for mye, tror jeg man begynner å vingle, forteller Lagerbäck og ler smått.

GODT HUMØR: Lars Lagerbäck og Håvard Nordtveit smilte på pressekonferansen før Tyskland-kampen. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Kaptein skadet

Landslagskaptein Stefan Johansen sto over den siste treningen før kampen 20.45 mandag kveld. Det skal ikke være snakk om noe alvorlig.

– Han har litt problemer med en muskel. Det var bedre å ikke trene for han i dag, men det er svært mulig for han å spille i morgen. Hvis ikke noe spesielt skjer i løpet av den siste tiden er det mulig å bruke han hvis vi ønsker, sier Lagerbäck.

Ole Kristian Selnæs er tilbake etter karantene og dermed er det tre gode alternativer på midtbanen med Johansen og Sander Berge også.

– Hvis det er vanskelig å velge er det fint. Det er bra å ha flere som konkurrerer om en plass. Som trener må du velge de rette, men jeg er komfortabel med å ha konkurranse, mener Lagerbäck.

– Er det verre å vrake kapteinen?

– Nei, ikke når det kommer til å ta ut laget.

Landslagssjefen avslører at han vurderer å endre formasjon fra 4-4-2 til å kunne spille med tre sentralt mot Die Mannschaft.

– Det er klart jeg vurderer slike saker. Jeg har ikke alltid vært en 4-4-2-mann. Vi vil forsvare oss som 4-5-1 når vi møter bra lag uansett, men jeg vil holde på vårt grunnspill uavhengig av tallkombinasjon.

Klarte ikke å peke på svakheter

Norge klarte mesterstykket å slå den regjerende verdensmesteren i 2009 i en treningskamp - i Drillo sitt comeback. I tellende kamper er det langt vanskeligere. Tyskland har kun tapt to VM-kvalikkamper gjennom tidene.

Håvard Nordtveit, Hoffenheim-spiller, ble sittende med skjegget i postkassa på spørsmål om det fantes svakheter i Tyskland.

– Nei, de har et godt lag. Det er vanskelig å sette fingeren på et svakhetstegn, melder Nordtveit etter han har prøvd å tenke seg om.



Midtstopperen mener Norge har tatt små, men viktige steg den siste tiden etter at Lagerbäck erstatter Per-Mathias Høgmo.

– Borte mot Tyskland er det ikke mange som forventer at man skal ta poeng, men vi kommer her for å gjøre en god opptreden. Det skal ikke være lett for Tyskland å score mot oss om vi gjør jobben vi blir fortalt i forveien, sier Nordtveit og sier at landets beste menn skal sleppe ned skuldrene.

Lagerbäck er også optimistisk. Han øyner muligheten til å påføre Tysklands første tap i en tellende kamp siden EM-semifinalen mot Frankrike sist sommer.

– Jeg tror definitivt vi er i stand til å slå Tyskland, slår svensken fast.

Sent mandag kveld finner vi ut sannheten.