Lagerbäck om muligheten for å nå VM: – 10 til 40 prosent sjanse

BELFAST/OSLO (VG) Lars Lagerbäck (68) vet at Norge antakelig må vinne fem av seks kvalikkamper for å ha noen mulighet til å få spille VM i 2018. Det vet han blir vanskelig.

– Det er vanskelig å tallfeste hvor stor sjanse vi har for å vinne fem av seks kamper, som vi antakelig trenger. Det er ikke så mange lag som greier det. Det er vel en 10-40 prosent sjanse for at vi får det til, sier Lagerbäck til VG.

Han møtte pressen etter å ha gjennomført den siste landslagstreningen i Belfast før morgendagens møte med Nord-Irland. Økten skulle i utgangspunktet være åpen for mediene, men treneren valgte å likevel stenge.

Årsak: Spillerne skulle få mest mulig ro rundt seg under forberedelsene.

Kampn mot Nord-Irland blir en nøkkelkamp dersom Norge skal ha noe som helst håp om å nå et VM i Russland i 2018. Lagerbäcks mannskap bør reise fra den nordirske hovedstaden med full poengpott - et uavgjortresultat vil være tilnærmet verdiløst.

– Er det nærmest en mission impossible å skulle gå til VM?

– Ser man på statistikken rundt hvor mange som vinner fem av seks kamper, så er jo ikke det så veldig vanlig. Det er en realistisk sjanse, men den er ikke kjempestor. Vi skal gjøre alt for å ta den, sier han.

Ved siden av seg på podiet hadde Lagerbäck sin rykende ferske kaptein, Stefan Johansen.

– Vi må fokusere på det vi har foran oss, ikke det som er bak oss. Realiteten er at vi er i en kvalik, vi har fortsatt muligheten til å greie det. Vi har hatt denne uken her nå, og i morgen kommer det en kamp vi gleder oss til. Vi skal gå ut og gjøre alt for å prøve vinne den, sier Johansen til VG.

