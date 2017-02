ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (68) har i perioder tjent et tosifret antall milioner kroner som landslagstrener. Ifølge svensken kan ikke Norge-lønnen sammenlignes.

– Ser du på en normal person i Norge eller Sverige så tjener jeg bra. Ser du på hva man tjener i internasjonal fotball så tjener jeg ekstremt dårlig, basert på en del av tilbudene jeg har fått tidligere, sier Lagerbäck om hvordan han kompenseres av Norges Fotballforbund i sin nye avtale.

Høgmo tjente nesten fire mill.



Han har skrevet under på en treårsavtale. Den binder ham til Norges landslag frem til EM-kvalifiseringen er over i 2019. Både toppfotballsjef Nils Johan Semb og NFF-president Terje Svendsen understreket at økonomi var en vesentlig faktor da de skulle ansette ny landslagstrener.

– Nummer én så må vi finne ut hvem som er tilgjengelig og for det andre hvem som er interessert. Og så hvem som er tilgjengelig – og interessert innenfor de økonomiske rammene som styret har lagt. Da utkrystalliserer det seg noen kandidater, sier Semb om jakten på Høgmos arvtager.

Per-Mathias Høgmo tjente i underkant av fire millioner kroner i året da han signerte kontrakten som ny landslagssjef tilbake i september 2013.

Basert på hva Lagerbäck angivelig har tjent før består – slik han selv sier – NFF-kontrakten av «småpenger» målt opp mot hva andre forbund betaler.

Økte lønnen i Sverige



68-åringen har stort sett hatt engasjement som landslagstrener gjennom sin trenerkarriere.

Det tok ikke akkurat av økonomisk da han trente Sverige fra 2000-2009 og ledet de til fem strake sluttspill. I midten av denne perioden (2006) fortalte Göteborgsposten at Lagerbäck hadde forhandlet frem en ny og bedre månedslønn på 113.000 kroner. Det betyr i underkant av halvannen million i året.

Ifølge Dagens Industri rundet Lagerbäck av sin Sverige-karriere med en lønn på 1,7 millioner kroner i året.

I 2009 var det imidlertid stopp i Sverige. Lagerbäck mislyktes i å ta Zlatan & co. til VM 2010 og gikk av.

Fett Nigeria-eventyr



Da ble det et fett eventyr i Afrika i stedet. For før verdensmesterskapet ble han tilbudt jobb som landslagssjef i Nigeria. Kontrakten var av det korte slaget. Han jobbet for det nigerianske forbundet før – og etter VM-sluttspillet i 2010 (fra 1. mars til 31. juli).

Expressen kunne melde at svensken hadde sikret seg en «drømmekontrakt». Kun for det korte Nigeria-engasjementet skulle Lagerbäck – med maks uttelling den gangen – få 12,1 millioner svenske kroner inkludert bonuser. Det ble trolig aldri så mye. Nigeria gikk aldri videre til åttedelsfinale og tok bare ett poeng i gruppespillet. Ifølge Sydsvenskan skal grunnlønnen i kontrakten ha vært på 9,5 millioner svenske kroner.

Ifølge Aftonbladet tjente Lagerbäck 20 millioner kroner i 2010. Han skal ha fått ett års etterlønn fra det svenske fotballforbundet inn i 2010-året.

«Høgmo-lønn» på Island



I 2011 overtok Lagerbäck Island. Han gikk vesentlig ned i lønn sammenlignet med tiden i Nigeria. Han forlenget kontrakten med Island i 2013 selv om de ikke klarte å kvalifisere seg til VM 2014.

Guttene fra sagaøya slo imidlertid hardt tilbake i neste kvalifisering. De tok seg sensasjonelt til Frankrike-EM i 2016. Der gikk Lars Lagerbäck & co. til kvartfinale, hvor de måtte gi tapt for vertsnasjonen. Ifølge Finance Football, sitert av Aftonbladet, hadde Lagerbäck en årslønn på drøyt fire millioner svenske kroner.