Lagerbäck og Rekdal tror Norge kan klare «det umulige»

BELFAST (VG) Aldri har en europeisk nasjon med tre poeng etter fire kvalikkamper kommet seg til et VM- eller EM-sluttspill.

Men både ekspertkorpset og landslagssjefen tror Norge har en mulighet til å klare det umulige. «Mission impossible» starter mot Nord-Irland.

– Nei, dette er ikke umulig, hevder Kjetil Rekdal. Eurosports nye ekspertkommentator er ute på tur med det norske landslaget for første gang siden han var i EM-troppen for 17 år siden.

Lagerbäck om VM: – 10 til 40 prosents sjanse

Rekdal opplevde tre sluttspill som spiller og senket Brasil i 1998-VM. Han er ikke negativ til at landslaget skal gjøre et historisk comeback etter en helt elendig start på VM-kvaliken.

Norge og VM Norges gjenstående kamper i VM-kvaliken: 26. mars: Nord-Irland (b) 10. juni: Tsjekkia (h) 1. september: Aserbajdsjan (h) 4. september: Tyskland (b) 5. oktober: San Marino (b) 8. oktober: Nord-Irland (h)

– Det er klart det er vanskelig å vinne fem av seks kamper for et landslag som har slitt veldig. Men vi har nye spillere som kommer opp. Vi har Sander Berge og kanskje kommer også Gustav Valsvik inn fra start her. Stefan Johansen er tilbake i form og både Rune Jarstein og Joshua King har vært gode. Vi begynner å nærme oss en sentrallinje som er i viktige roller for klubbene sine, påpeker Kjetil Rekdal.

Regjerende verdensmester Tyskland er suverene. Norge ligger fire poeng bak kveldens motstander i kampen om å få en plass i playoff til VM i Russland neste sommer. Med seier på den grønne, nesten sommervarme øya lengst vest i Storbritannia gjenstår tre spennende Ullevaal-kamper mot Tsjekkia, Aserbajdsjan og Nord-Irland, samt bortemøter med suverene Tyskland og tabelljumbo San Marino.

Jo Inge Berget: – Det har vært litt slapt

– Vinner Norge her i Belfast har vi en bra sjanse til å bli nummer to. San Marino blir slått borte og vi har hjemmebanefordelen mot de tre andre. Det kan gå med gode prestasjoner og marginer som går inn. Men ingenting er opplagt, slår Rekdal fast.

Norge nærmest

Siden systemet med tre poeng for seier ble innført på 1990-tallet har 44 europeiske nasjoner vært i Norges posisjon. Ingen har klart å komme til mesterskap. Ingen har klart å komme til play off.

Nærmest var faktisk Norge da Egil Olsen tok over landslaget midt i VM-kvaliken i 2009. Norge klarte å kjempe seg opp på 2. plass i gruppen, men fikk som dårligste toer ikke spille sluttspill om VM-plass i Sør-Afrika året etter.

VG-kommentar: Brikkene Lagerbäck mangler

– Det er vel en 10–40 prosent sjanse for at vi får det til, sier Lars Lagerbäck til VG. Eksperten på å nå mesterskap svarer optimistisk på VGs negative spørsmål om den historisk sett umulige misjonen han nå skal ut i.

DEBUTERER: Etter en omfattende karriere som trener for Sverige, Nigeria og Island gjør Lars Lagerbäck i kveld sin norske debut sammen med assistenttrener Per Joar Hansen. Bildet er fra lørdagens trening på Windsor Park. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Er det nærmest en «mission impossible» å skulle gå til VM?

– Ser man på statistikken rundt hvor mange som vinner fem av seks kamper, så er jo ikke det så veldig vanlig. Det er en realistisk sjanse, men den er ikke kjempestor. Vi skal gjøre alt for å ta den, lover han.

– En sensasjon

TV 2s ekspert Jesper Mathisen mener det er «en sensasjon» om Norge kvalifiserer seg for VM.

– Sjansen for å komme til VM i Russland er godt under 10 prosent. Ekstremt tøft. I mine øyne er Lagerbäcks store mål å komme til EM i 2020, sier Mathisen.

– Det er veldig optimistisk å snakke om 40 prosent, mener NRKs ekspert, Tom Nordlie.

Har ikke holdt nullen på ett år: – Veldig mye ligger i hodet

– Jeg tror innerst inne at han ikke bryr seg så mye om det. Lagerbäck har tatt over landslaget på et gunstig tidspunkt. Det er mange positive vibrasjoner nå, selv om de jo bare varer til at laget taper. Jeg tror det viktigste i denne kvaliken for Lagerbäck er å få satt sine krav, sin ledelse- og fotballfilosofi, så Norge er veldig klare til EM-kvaliken neste høst.

Ingen av de tre ekspertene forventer seg et fyrverkeri av en fotballkamp på Windsor Park.

– Det blir ikke mer enn ett mål. Enten 1-0, 0–0 eller 0-1, spår Kjetil Rekdal.

– Det som kan endre det er at det laget som ligger under satser alt på slutten.

Både Rekdal, Nordlie og Mathisen er soleklare på at bare tre poeng duger.

Det samme har Lars Lagerbäck predikert de siste seks dagene.

– Tre poeng her er det eneste som teller. Da blir veldig spennende å se hvor mye Lagerbäck er villig til å ofre hvis det står 0–0 eller 1–1 etter 70 minutter. Det handler om å tørre å vinne, sier Jesper Mathisen.

Joshua King: Kan bli månedens spiller i Premier League

– Han er enkel å forstå, han er klar på hva han vil og tydelig på budskapet sitt. Det er en god start. Men jeg tenker at det vil ta litt tid, mener Kjetil Rekdal.

– Egil (Olsen) var knallhard på at det fantes ingen annen måte å spille på. Vi var ikke enige i det. Så det ble en omstilling. Det blir det også for dagens spillere, minner han om.

Kjetil Rekdal hyller ikke automatisk Lagerbäcks resultatorienterte stil.

– Det blir et stort steg tilbake. Vi har jo i 15 år holdt på å utvikle spillere for at vi skal matche ferdighetene internasjonalt. Så går A-landslaget vårt tilbake til mange av Drillos prinsipper. Bakrom, dødballer, fort fremover og ikke noe dilldall på egen halvdel. Du går fra det ene ytterpunktet med Per-Mathias (Høgmo) til dette. Det blir en stor omstilling.

Suksess-Jarstein ikke kaptein: Hvorfor ikke det, Lars Lagerbäck?

Det blir det også for Kjetil Rekdal. Han tok over Vålerenga etter 2000-sesongen og har holdt på som klubbtrener i 15 år. Han har sett enkelte hjemmekamper på Ullevaal, men ikke sett Norge på bortebane siden han fra sidelinjen så Norge bli slått ut av EM for 17 år siden.

– Det er rart for meg. Jeg var jo i dette miljøet i 15 år før det igjen, sier han foran landskampen han skal kommentere sammen med Kenneth Fredheim. Rekdal elsker å analysere fotball.

Så det blir ingen «mission impossible».

