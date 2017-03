Lagerbäck mener Norge kan bli best i verden på én ting

LONDON/OSLO (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck har startet en prosess som skal få de norske spillerne til å ta verdens beste valg.

Etter et døgn som sjef for den norske landslagstroppen i London, møtte Lars Lagerbäck pressen tirsdag ettermiddag.

Under en drøyt ti minutter lang seanse fortalte 68-åringen at han har begynt å arbeide med beslutningsprosessene til spillerne. Svensken mener det er et område Norge har potensial til å bli bedre enn alle andre nasjoner.

– Valgene man tar er noe vi kan bli best i verden på. Det handler om å automatisere ting. «Hva skal jeg gjøre i ulike situasjoner?» Jeg tror det kan påvirkes, sier Lagerbäck.

– Mye så bra ut

Lagerbäck har gjennomført to treninger som landslagssjef for Norge. Førsteinntrykket er godt.

Han opplever at Joshua King, Stefan Johansen og resten av laget er villige til å lære – også hvordan man tar best mulig valg over hele banen.

– Det var mye som så bra ut. Da vi tok ut troppen, forsøkte vi å finne de spillerne vi ønsker i ulike roller. Jeg har en viss forventning om at vi skal se veldig få feilaktige valg, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Man må lære sin rolle og de spillerne man vil samarbeide mest med å kjenne. Derfor er det viktig at spillerne er i rollen sin under trening. Da lærer de hvordan man skal agere i ulike situasjoner.

– Ingen var bedre enn Island

Lagerbäck mener organiseringen av Island var grunnen til at laget kom til kvartfinalen i nasjonens første sluttspill noensinne sist sommer.

De samme metodene har han nå begynt å implementere i den norske spillergruppen.

– Det er ikke gøy å snakke om seg selv, men jeg syns Island var et av de best organiserte landslagene jeg så i EM, sier Lagerbäck.

– Jobber man veldig mye med organsisasjonstrening, syns ikke mange spillere at det er så gøy. Så det gjelder at spillerne har en sterk mental styrke. Min erfaring er at hvis man har gode resultater, kan man få dem til å gjøre nesten hva som helst. Vi har bare hatt to treninger, men det ser lovende ut med de norske spillerne også. Det finnes ingen snarveier til fremgang. Man må jobbe hardt. Det tror jeg spillerne på dette nivået er beredt til å gjøre.