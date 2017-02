Lagerbäck: Lettere med et norsk lag uten en type som Zlatan

Lars Lagerbäck (68) har tidligere rådet over verdensklassespillere som Zlatan Ibrahimovic (35) og Henrik Larsson (45), men tror det kan bli lettere å skape suksess med et norsk kollektiv uten den klare eneren.

I en 17-årsperiode hvor det norske landslaget ikke har kvalifisert seg til et eneste mesterskap, har Lars Lagerbäck ledet Sverige, Nigeria og Island i til sammen syv EM- og VM-sluttspill.

I store deler av sin personlige suksesshistorie har Norges nye sjef disponert kvalitetene til verdensklassespillere som den notoriske målscoreren Henrik «Henke» Larsson (45), fenomenet Zlatan Ibrahimovic og dødballeksperten Gylfi Sigurdsson (27). Lagerbäck innser at det ikke finnes spillere med samme kvalitet i den norske troppen, men forteller til VG at det faktisk kan være lettere å skape suksess uten slike superstjerner.

– Om man har verdensklassespillere med spesielle egenskaper, er det en utfordring i seg selv. Da skal den spillerens egenskaper tilpasses et kollektiv. Har du spillere som ikke har ekstreme egenskaper, syns jeg på en måte at det er lettere å jobbe med et lag på den måten, forklarer Lagerbäck.

Utfordringene med Ibrahimovic

Det gjenstår å se om Lagerbäck lykkes, men Ibrahimovic hevdet allerede i 2009 at mannen fra Katrineholm nord for Trondheim ville være et godt valg.

– Absolutt. Han har tatt Sverige til flere mesterskap. Det hadde vært kult for Norge å få «Lasse». Det hadde vært «mycke» bra, sa Ibrahimovic under en pressekonferanse.

VG Info: * Lars Lagerbäck var aldri noen stor fotballspiller selv, men har trent fotball-lag siden han var han var 28 år, og har etter hvert fått en erfaring få kan matche i Skandinavia.

* Han trente Kilafors fra 1977-82. Så ble det Arbrå fra 1982-85.

Hudiksvall 1987-89 var neste stopp.

* Men det er som landslagssjef han er mest kjent.

* Først: Sveriges gutte- og ungdomslandslag fra 1990-95.

* B-landslaget til Sverige fra 1995-97. Assisterende landslagssjef for Sverige fra 1998-99.

* Svensk landslagssjef, både i tospann med Tommy Söderberg og alene, fra 2000-09.

* Sjef for Nigeria under VM 2010.

* Islands landslagssjef fra 2012.

I løpet av karrieren har Lagerbäck tilegnet seg massiv erfaring. 68-åringen har blant annet fortalt om hvordan det betente forholdet mellom Ibrahimovic og Fredrik Ljungberg var fylt med konstant spenning mens han var duoens landslagssjef på 2000-tallet. Begge skal ha ønsket å være lagets største stjerne, noe Lagerbäck måtte forholde seg til på en konstruktiv måte.

Etter å ha blitt presentert som Norges nye leder på Ullevaal stadion i dag, deler Lagerbäck også hvilke taktiske utfordringer en profil som Ibrahimovic kan føre med seg.

– Hans egenskaper gjorde at vi måtte tilpasse oss ham litt. I Island spilte vi med to angripere som vekslet litt på rollene i ulike situasjoner. Det kunne vi ikke gjøre med Zlatans egenskaper, eksemplifiserer han.

Norge i 4-4-2

Det betyr ikke at Lagerbäck ikke satte pris på Sveriges mestscorende spiller gjennom tidene. Tvert imot: Han beskriver forholdet mellom de to som godt. Han mener Ibrahimovic var en enkel person å forholde seg til.

– For min del var det ganske lett. Du får spørre han om vi lyktes, men jeg syns vi hadde et godt forhold. Han var liksom ikke den store stjernen i mine år (som svensk landslagssjef). Det var Henrik og Fredrik Ljungberg. Vi hadde mange som var på samme nivå eller til og med på et høyere enn ham.

Spillere med samme kvalitet som den nevnte trioen har ikke Lagerbäck i Norge. I alle fall ikke foreløpig. Han har derimot en klar plan for hvordan han vil at det norske landslaget skal fremstå. Allerede i VM-kvalifiseringskampen borte mot Nord-Irland 26. mars ønsker han at det norske folk skal få se et kompakt og taktisk klokt landslag.

– Jeg skal se et veldig velorganisert Norge. Forsvarsmessig skal vi gjøre veldig få feil. Så skal vi finne en spillestil hvor vi kan variere mellom raske omstillinger og det å holde ballen i laget i de rette situasjonene. Det tror jeg dere får se mot Nord-Irland. Men det viktigste er at vi vinner kampen. Det er alltid førsteprioritet.

Lagerbäck har lenge hatt en forkjærlighet for formasjonen 4-4-2, med kollektivet i fokus. Svensken bekrefter overfor VG at han høyst trolig vil implementere det samme systemet i Norge.