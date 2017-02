Lagerbäck ler av Norges FIFA-ranking

Lars Lagerbäck bryter ut i latter når Fredrik Skavlan påpeker at Norge ligger bak Færøyene på FIFA-rankingen. Men reglene til den nye landslagssjefen er ikke noe å le av. Det vet Zlatan Ibrahimovic.

Lagerbäck dro onsdag rett fra pressekonferansen i landslagets Ullevaal-garderobe og til Skavlan-studioet i Stockholm. Det ble fort en stemning som speiler Norrlendingens fornyede popularitet i hjemlandet. Programmet sendes i NRKs gullrekke fredag kveld.

– Jeg vet omtrent hvor ja, svarer svensken på Fredrik Skavlans spørsmål om Norges rangering i fotballverdenen.

Skavlan: – Hvor da?

Lagerbäck: – Jeg tror det er drøyt 80 et sted.

Skavlan: – 84 ja?

Lagerbäck: – Jeg ville bare sjekke om du hengte med.

Skavlan: – Og det betyr at vi puster Færøyene i nakken?

Lagerbäck: – Ja, ha ha ha. De jobber godt på Færøyene, sier Lagerbäck. Treneren som en gang ble kåret til Sveriges kjedeligste mann setter gliset på full åpning.

– Du bare sitter å skratter, kommenterer sidemannen, den svenske standupkomikeren og programlederen Henrik Schyffert og legger til:

– Det kommer aldri til å gå!

Intervjuet på Skavlan inneholder også Lagerbäcks oppskrift på hva som skal til for å holde orden på spillerne. Den er ikke komplisert:

– Egentlig har vi hatt to regler. Det er at du skal være inne på hotellet til kveldsmåltidet og frokost. Og så skal du ikke ha venner eller agenter boende på samme hotell som vi bor, forteller Lars Lagerbäck.

Han har praktisert de to enkle reglene helt siden han trente Sverige sammen med Tommy Söderberg tidlig på 2000-tallet. I 2006 skapte det store overskrifter da Lagerbäck kastet Zlatan Ibrahimovic, Olof Mellberg og tidligere Stabæk-spiller Christian Wilhelmsson ut av landslagslagstroppen etter å ha sneket seg ut på byen under en samling i Göteborg.

– Det var ordet «vi» jeg reagerte på. Hvem faen var «vi»? Han (Lagerbäck) var sjefen. Hvorfor gjemte han seg bak noen andre. Hadde han vært mann nok til å ha sagt at JEG tok avgjørelsen, det hadde jeg respektert. Det der med «vi» var feigt, skrev Ibrahimovic senere i sin selvbiografi.

– Vi jobber med det vi kaller «ledestjerner». Slik forsøker vi å få spillerne til å forstå mange ting, forklarer Lars Lagerbäck i talkshowet.

Han fleiper da Fredrik Skavlan spurte om de samme reglene ville gjelde for den norske laget. Han skulle vurdere etter å ha vært gjest hos nordmannen.

Lars Lagerbäck tar ut sin første landslagstropp om en drøy måned. Mye tyder på at han møter spillerne for første gang under landslagets planlagte treningsleir i London 21. mars. Fem dager senere er Nord-Irland motstander i VM-kvalifiseringskamp i Belfast.

Han forklarte hvorfor han nå ønsker å trene Norge.

– Det som er interessant for meg i denne jobben er de fotballforutsetningene jeg får. Dessuten så liker jeg miljøet for nordisk lederskap om du ikke synes jeg høres ut alt for seriøs. Og den oppveksten spillere og andre idrettsutøvere får i Norden, synes jeg er ganske bra, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Det viktigste for meg som trener er at jeg får en rolle og et arbeidsmiljø jeg vil ha. Og får bestemme selv også. Jeg har vært i land hvor det var vanskelig å få styre som en ville, sier landslagssjefen som hadde ansvaret for Nigeria i VM for syv år siden.

Lars Lagerbäck fortalte også Fredrik Skavlan om sin tid på Island.

– Det var en fantastisk reise. Jeg fikk til og med 30 stemmer i det islandske presidentvalget. Men jeg hadde feil pass, smilte han.