BELFAST/OSLO (VG) Lars Lagerbäck (68) fikk en brutal start på livet som norsk landslagssjef med 2-0-tap for Nord-Irland.

Norge kom til møtet med Nord-Irland med en nyvunnen, men skjør selvtillit som ble satt på prøve bare 88 sekunder ut i Lars Lagerbäcks debut.

Før keeper Rune Almenning Jarstein (32) hadde vært nær ballen, vendte Jamie Ward (30) bort Even Hovland (28) og satte inn 1–0. 32 minutter senere ble et rystet norsk lag igjen utspilt før Conor Washington (24) trillet inn 2–0. Lagerbäcks menn løftet seg i andre omgang, men prestasjonen var aldri god nok til å true nordirene.

Med det frustrerende tapet er også det siste håpet om norsk VM-deltagelse i Russland neste år så godt som ute.

– Jeg har et stort ansvar for at vi ser så passive ut. I andre omgang vinner vi flere dueller som vi ikke gjorde i den første. Da var det ikke et vinnerlag som var på banen. Jeg vet ikke hvorfor det var sånn. Det skyldtes nok en kombinasjon av flere årsaker, men det er mitt ansvar å sørge for at spillerne har rett holdning når de går på banen, sier Lagerbäck.

Kvalik-fadese

I VGTVs studio satt fotballekspert Morten Langli og tidligere eliteserieprofil Bernt Hulsker. Duoen var ikke imponert over den norske innsatsen.

– Det er rett og slett pinlig, svakt og elendig. Vi taper fullt fortjent. Om Nord-Irland har seks gir, spiller de i tredje. Vi ser bedre ut i andre omgang, men det er fordi nordirene lar oss komme. De gidder jo knapt komme hjem, sier Hulsker.

– Angrepsspillet er også ræva. Det er ikke-eksisterende, supplerer Langli.

En følelse av optimisme i form av tro og håp på at Norge kunne kapre annenplassen i gruppen kom med ansettelsen av Lagerbäck 1. februar, til tross for at utgangspunktet var nærmest umulig.

Ingen europeisk nasjon har noensinne tatt seg til et VM- eller EM-sluttspill med bare tre poeng etter fire spilte kvalikkamper. Med seks matcher igjen, inkludert møtet med Nord-Irland, var realiteten at Norge trolig måtte vinne fem av dem.

Men med resultatet i Belfast søndag kveld er drømmen om landslagsherrenes første VM-sluttspill siden år 1998 i praksis knust.

VM-kvalik, gruppe C 1. Tyskland - 15 p 2. Nord-Irland - 10 p 3. Tsjekkia - 8 p 4. Aserbajdsjan - 7 p 5. Norge - 3 p 6. San Marino - 0 p

– Realistisk sett er sjansene minimale. Vi skal spille for å skape et vinnerlag og rankingpoeng, men det blir et mer langsiktig poeng på det hele nå, sier Lagerbäck.

Lagerbäck om sjansen for å nå VM før Nord-Irland-møtet: – 10 til 40 prosent

Sjokkstart

Lagerbäck hadde jobbet med sine utvalgte spillere i seks dager. Først på treningsfeltet i London. Deretter i den nordiske hovedstaden.

Målet var hele tiden det samme: Å drille en stramt organisert ellever som var vanskelige å skape sjanser på og som hadde evnen til å avgjøre kampen i motstanderens 16 meter.

Men bare ett minutt og 28 sekunder etter at den tyrkiske dommeren Huseyin Gocek blåste oppgjøret i gang, fikk de norske spillernes selvtillit seg en knekk. Jamie Ward (30) vendte bort en passiv Even Hovland (28) og skrudde ballen utagbart i det lengste hjørnet for Rune Almenning Jarstein (32).

Norge var rystet, og det nærmest før Lagerbäck hadde hatt tid til å finne setet sitt på Windsor Park.

– Vi var bra på oppvarmingen, men da fløyten gikk, var vi ikke helt der vi burde vært. Da får vi svi. Jeg er stygt redd for at VM-håpet er ute nå, men vi får gjøre det beste de siste kampene, sier Hovland til Eurosport.

Overraskende laguttak

Sammenlignet med Per-Mathias Høgmos startoppstilling i 1-2-tapet for Tsjekkia i Norges forrige VM-kvalifiseringskamp, gjorde Lagerbäck seks endringer på mannskapet.

Da svenskens første startellever som norsk landslagssjef ble presentert, inneholdt den blant andre navnene til stopperdebutant Gustav Valsvik (23), venstre back Jørgen Skjelvik (25) og Elyounoussi-fetterne Tarik (29) og Mohamed (22) på hver sin kant.

Sentralt på midtbanen fikk Håvard Nordtveit (26) muligheten på bekostning av talentfulle Sander Berge (19), noe som var overraskende.

Spillerne var oppstilt i et 4-4-2-system, som forventet. Langt mer oppsiktsvekkende var det at det norske laget fremsto med store avstander i midtbaneleddet, tapte det meste som var av både første- og annenballer og heller ikke evnet å true Nord-Irland offensivt – bortsett fra ved et tverrliggertreff fra Alexander Søderlund (29) midtveis i første omgang.

– Jeg kan ikke si at jeg jublet over starten. Vi vet hva det betyr å få det første målet i en fotballkamp. Det er ikke mentalt bra, men det er sånn vi skal lære av. Vi må reise oss. Det ble bedre i andre omgang, men ikke godt nok, sier Lagerbäck.

Slaktes av Rekdal

Kjetil Rekdal har 15 år bak seg som spiller for Norge. Søndag kveld debuterte den tidligere kapteinen som landslagskommentator for Eurosport.

I løpet av 90 frustrerende minutter kom Rekdal gjentatte ganger med kritikk av både spillerne og Lagerbäck.

– Du ser det betyr mer for Nord-Irland. De kaster seg inn i dueller med dødsforakt, mens vi er for snille. Det vi nivået vi spiller fotball på per dags dato, kommer vi ikke langt med, kommenterte Rekdal.

Den tidligere VIF-treneren mener at intensiteten i det norske press-spillet var nærmest fraværende og etterlyste kreativitet fra trioen Hovland/Valsvik og Nordtveit.

– Vi har ikke gitt bort mange målsjanser, men vi er ikke til stede når kampen blir avgjort, var Rekdals konklusjon mot slutten av oppgjøret, før han kom med et stikk til Lagerbäck om 19-åringen som fikk et kvarter som innbytter:

– Jeg er ikke i tvil om at Berge burde startet. I første omgang savnet vi å ha en rettvendt spiller med ballen, slik at vi fikk flyttet Nord-Irland mer. Norge løftet seg i andre omgang, men det kunne jo umulig bli verre enn i den første.

– Jeg syns Håvard var det rette navnet, så det valget angrer jeg overhodet ikke på, sier Lagerbäck.



– Forferdelig forsvarsspill

Fem kamper gjenstår nå av VM-kvalifiseringen. Tyskland på førsteplass er på vei mot mesterskapet i Russland, mens Nord-Irland innehar playoff-plassen i gruppen. Norge ligger nest sist, med bare tre av 15 mulige poeng. Neste kamp er mot Tsjekkia på Ullevaal stadion 10. juni.

– Den første scoringen ødelegger alt, sier Langli om matchen mot Nord-Irland.

– Det ødelegger jo rytmen og setter i gang en del negative tanker når vi får mål imot etter bare halvannet minutt, sier Hulsker.

Den tidligere spissen omtaler det som skjedde på 2-0-målet slik:

– Det er forferdelig forsvarsspill. Vi har snakket opp og ned og i mente om at det er der det må starte, vi må ha et trygt forsvarsspill. Og så er det der det svikter.