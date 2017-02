Lagerbäck leder Norge i EM 2020 – hvis de kvalifiserer seg

Lars Lagerbäck (68) har skrevet kontrakt med Norges Fotballforbund ut 2019 – men skal også lede Norge i EM-sluttspillet 2020 om de kommer dit.

Det bekrefter kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF til VG.

– Dersom Lagerbäck leder Norge til EM-sluttspillet i 2020, så er han også norsk landslagssjef under selve sluttspillet, melder Haavik.

Lars Lagerbäck har ledet Sverige, Nigeria og Island i til sammen syv mesterskapssluttspill, så han har stor erfaring i det. Om Norge kommer til EM i 2020, kan svensken komme til å fylle 72 år i løpet av sluttspillet.

Norge har ikke vært i hverken EM- eller VM-sluttspill siden europamesterskapet i 2000. Det var Lagerbäcks første mesterskap i en ansvarlig rolle. Han var «spion» for Tommy Svensson da Sverige tok VM-bronse i 1994.

Svenskens siste EM var 2016 da han sensasjonelt førte Island til kvartfinalen, der de tapte for vertsland Frankrike.

– Jeg er på vegne forbundsstyret og hele norsk fotball glad for at vi har fått en slik trenerkapasitet ut EM-kvalifiseringen 2019 innenfor fornuftige økonomiske rammer. Vår felles intensjon og mål er å krone samarbeidet med EM-sluttspill i 2020, og deltagelse i sluttspill vil gi hele norsk fotball et enormt løft, sa fotballpresident Terje Svendsen på pressekonferansen onsdag.

Han har fortsatt et lite håp om at Norge skal klare å komme seg til VM i Russland, til tross for en tung start på kvalifiseringen med tre poeng på fire kamper:

– Man skal ikke være spesielt god til å regne for å skjønne at det blir vanskelig. Det er en tøff situasjon, men det handler om å vinne fotballkamper. Man kan ha en sjanse, men realistisk er det per i dag vanskelig. Play-off kan være mulig. Det er jo ikke sikkert at toeren når playoff, men det er i hvert fall mulig, sa Lagerbäck på pressekonferansen onsdag.

Lars Lagerbäcks første kamp som norsk landslagssjef er VM-kvalifiseringskampen borte mot Nord-Irland 26. mars.

PS: EM i 2020 går i 13 forskjellige byer rundt i hele Europa. Kvalifiseringen starter høsten 2018.