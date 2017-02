Lagerbäck hylles av Nannskog og Bjarnason: – Utrolig flink taktisk

Den islandske landslagsspilleren Birkir Bjarnason (28) og svenske Daniel Nannskog (42) roser Norges nye landslagssjef.

Den islandske EM-helten Birkir Bjarnason mener Lars Lagerbäck er en unik trener og et like bra menneske.

– Først vil jeg si at Lagerbäck er en veldig bra person. Han tar seg alltid tid til deg om du trenger noen å snakke med – uansett om det handler om ting som skjer på eller utenfor banen. Og resultatene hans taler jo for seg selv, sier Bjarnason til VG.

Bakgrunn: Lars Lagerbäck er ny norsk landslagssjef

Aston Villa-spilleren skrev seg inn i Islands historiebøker med landets første mesterskapsscoring noensinne i 1-1-kampen mot Portugal under EM i Frankrike sist sommer. Nå gir Bjarnason sin egen detaljerte skildring på hvordan han opplevde å jobbe med Norges nye landslagssjef.

HELT: Birkir Bjarnason satte inn Islands første mesterskapsmål noensinne da han scoret mot Portugal i åpningskampen i EM sist sommer. Foto: Scanpix

Taktisk mester



Under en intens EM-kvalifisering lot de islandske spillerne seg ikke stresse. I tredje siste kamp, borte mot Nederland foran nesten 50 000 på Amsterdam Arena, beholdt de i stedet roen og vant.

Etter å ha tatt seg videre fra gruppespillet i EM, viste Bjarnason og lagkameratene igjen at de behersket store anledninger, da de på sensasjonelt vis slo England ut av turneringen i 8-delsfinalen. Ingen av delene var tilfeldig, ifølge 28-åringen som flyttet fra Island til Rogaland som 11-åring.

Sjekk denne: Med Lagerbäck vet spillerne hva de skal gjøre

– Jeg vil trekke frem hvor rolig Lagerbäck er før, under og etter kamper. Han er ikke den treneren som skriker i garderoben eller på sidelinjen under kamp. Når laget ikke presterer, sier han i stedet det vi må gjøre for å endre på ting på en rolig og forståelig måte, forklarer Bjarnason.

Artikkelen fortsetter under videoen

– Utrolig flink



I arbeidet med et norsk kollektiv uten de klare enerne, vil Lagerbäcks taktiske grep bli avgjørende. Bjarnason forteller at det er et fagfelt den 68 år gamle svensken har stor kompetanse på.

Les også: Lagerbäck: – Lettere uten en type som Zlatan

Før kamper med Island ville Lagerbäck gi troppen detaljert informasjon om motstanderne og svaret på hvordan de kunne bryte dem ned. Han visste også hvilket lag han måtte mønstre for å klare det.

– Han er utrolig flink taktisk. Han velger riktige spillere med riktige kvaliteter til de riktige kampene. En annen styrke han har, er det å analysere motstandere. Han gir et veldig klart bilde til spillergruppen på hvordan motstanderlaget spiller og hvordan vi skal opptre for å ha best mulig sjanse til å vinne mot dem.

Artikkelen fortsetter under videoen

Har savnet entusiasme



Den tidligere Stabæk-spilleren Daniel Nannskog (42) fikk sin landslagsdebut under nettopp Lars Lagerbäck, og sier at svensken er nøyaktig det Norge trenger.

I AKSJON: Daniel Nannskog fikk syv kamper for det svenske landslaget. Foto: Pontus Lundahl , NTB scanpix

– Det norske landslaget trenger en slags revolusjon, det trengs mer entusiasme. Da jeg spilte i Norge var det mye drittslenging rundt det norske landslaget, og jeg tror Lars er rett mann til å skape entusiasme og optimisme igjen, forteller han.



Les også: Hodgson ønsker Norge alt godt

Nannskog fikk til slutt syv kamper for det svenske landslaget, og noterte seg for to mål. Han trekker frem Lagerbäcks fokus på det kollektive som en stor styrke.

– Han er veldig flink til å organisere laget defensivt, og til å få det kollektive til å fungere. Han klarer å skape en lagånd hvor alle går i krigen for hverandre. Det er Island et godt eksempel på. Island har i likhet med Norge ingen klar stjernespiller, og suksessen er dermed tuftet på et sterkt kollektiv, understreker Stabæks gamle målmaskin.



Glimt i øyet



Nannskog sier han har tilbrakt mye tid sammen med Norges nye landslagssjef, og avfeier «kjedelig»-stempelet han har fått i Sverige.

Bakgrunn: Lagerbäck stemplet som «Sveriges kjedeligste»

– Han er en mann som man trives å være sammen med. Han oppfattes som kjedelig i Sverige, men han har mye mer humor enn mange tror. Han er morsom, intelligent og har et skikkelig glimt i øyet. Han er en person som sprer god stemning.

Lagerbäck kan definitivt spre god stemning dersom han tar Norge til et etterlengtet mesterskap. Ifølge Nannskog er han rett mann til å gjøre det.

Fått med deg? Lagerbäck leder Norge i EM 2020 – hvis de kvalifiserer seg

– Når han klarer det med Island, klarer han det med Norge, sier han.

Lagerbäcks første test som norsk landslagssjef blir borte mot Nord-Irland, 26. mars.