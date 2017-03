Lagerbäck har ikke snakket med Høgmo før debuten

OSLO/LONDON (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (68) har ikke hatt mulighet til å søke råd hos sin forgjenger Per-Mathias Høgmo (57).

– Jeg har ikke snakket med Høgmo. Han dro på ferie, så jeg har ikke hatt anledning til å møte ham. Det håper jeg virkelig at vi får til, sa Lagerbäck på VGs spørsmål.

Har studert kampene

Svensken holdt en pressekonferanse i London mandag ettermiddag. Før han satte seg ned på podiet håndhilste han hele det norske pressekorpset.

Landslaget skal være i den engelske hovedstaden frem til fredag, da setter de kursen mot Nord-Irland - søndag kveld er det landskamp der. Før han satte kursen mot Storbritannia fikk han studert Norges siste kamper.

– Man fikk vel de velkjente marginene mot seg i mange av kampene. Jeg vil helst ikke snakke så mye om dette, men litt generelt kan jeg si at man kanskje kunne vært litt mer aggressive, sa landslagssjefen.

Uten Henriksen

Han fortalte videre at kapteinsvalget ikke er offentlig. VG har tidligere meldt at Stefan Johansen trolig får bindet etter Per Ciljan Skjelbred.

– Jeg vil treffe spillerne først. De får kanskje vite det på onsdag eller torsdag, sa 68-åringen.

Han har ingen skader i troppen bortsett fra Hull-spiller Markus Henriksen, som har slitt med en skulderskade i lang tid. Han er ikke aktuell til kampen mot Nord-Irland søndag.

– Det er ingen skader og problemer bortsett fra Markus Henriksen. Han er ikke med på trening, men jeg har bedt ham om å komme hit, sa Lagerbäck.

