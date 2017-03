Lagerbäck har alt å vinne

Kommentar Det er slett ingen enkel jobb Lars Lagerbäck (68) har tatt på seg, som sjef for det norske fotball-landslaget. Men det er samtidig et ideelt tidspunkt han overtar på.

Mandag samlet han troppene for første gang som norsk landslagssjef, i London. Søndag møter Norge Nord-Irland i Belfast, i en kamp der Lagerbäck egentlig har alt å vinne.

Norsk fotballs 2015- og 2016-historie har sørget for det.

Høgmos triste sorti

11. november 2016: Norge taper mot Tsjekkia (1-2) i Praha. Det er det niende tapet på de 13 siste kampene. Kun to av dem har endt med seier – en av dem mot San Marino, som faktisk holdt på å stjele et poeng på Ullevaal i oktober 2016.

Fem dager etter tapet i Praha går Per-Mathias Høgmo av som landslagssjef. Norge er nummer 83 på FIFA-rankingen og nær 100 prosent ute av kampen mot VM-plass – før kvalifiseringen er halvspilt.

Med Høgmo som sjef har Norge tapt 51 prosent av kampene og bare vunnet 29 prosent. Det scores mindre en ett mål pr kamp (0,94) og slippes inn for mye (1,38 pr kamp i snitt). Det mest avslørende er kanskje effektiviteten i de to 16-meterne: Norge trenger nesten fem sjanser for å score et mål, motstanderen trenger bare tre …

I sum blir det for mye negativitet. Etter en positiv trend tidlig høst 2015, går det bare en vei for Høgmo: På hodet ut av EM-play-off mot Ungarn etter feildisponeringer av laget – etterfulgt av en elendig start på VM-kvaliken høsten 2016.

Et skifte er uunngåelig.

Kan bare gå en vei

Det er dette scenarioet Lars Lagerbäck befinner seg i nå: Norge, nå nummer 81 på FIFA-rankingen, kan neppe synke særlig dypere, og pressekonferansene så langt viser hvor enkel verden ofte er: Lagerbäck har kun fått positivt ladde spørsmål, der Høgmo det siste året stort sett bare fikk kritikk.

Naturlig nok.

Sånn er mekanismene. For om Norge skulle tape i Belfast søndag, så er ikke det Lagerbäcks feil. Norge kommer uansett ikke til VM, på grunn av det grunnlaget Høgmo ga ham. Ikke var det Lagerbäck som egentlig tok ut troppen heller, det var en kombinasjon av ham, toppfotballsjef Nils Johan Semb, U-landslagssjef Leif Gunnar Smerud og keepertrener Frode Grodås. Ja, selv infosjef Svein Graff var med blant dem som tok ut troppen, skal vi tro det Lagerbäck selv sa fra podiet da han presenterte sin første tropp for en snau uke siden.

Så alle resultater i resten av kvaliken blir som pluss, eller null, å regne. Og skulle Norge få en opptur i Belfast, og vinne, så vil selvsagt det blir sett på som «Lagerbäck-effekten». Og optimismen kommer raskt tilbake. Så enkle er vi, selv om det ofte ikke stemmer. Vi liker å konkludere – gjerne kjapt. Og om det samme kunne skjedd med Høgmo som sjef, det får vi uansett aldri svar på.

EM 2020 – målet

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Men Lars Lagerbäck åpner på en ideell måte – uansett. Ingen forlanger stort annet enn at Norge fremstår som Lagerbäck selv, solide og vanskelige å spille ut. Resten av VM-kvaliken er uansett kamper som Lagerbäck trenger for å forberede laget til det han egentlig er ansatt for: Å ta Norge til EM 2020. Så han vil få minimal kritikk i resten av VM-kvaliken – uansett resultater. Spørsmålene vil, selvsagt, komme hvis han, etter noen kamper, ikke har fått det norske landslaget til å se annerledes ut enn det gjorde under det siste Høgmo-året.

Men det vet han godt.

Lars Lagerbäck er den tredje på rad som overtar som landslagssjef for Norge midt i en kvalik. Drillo gjorde det i 2009 (for Åge Hareide), men det var umulig å ta Norge til sluttspill. Høgmo tok over for Drillo (2013) i et altfor desperat forsøk på å få Norge til VM 2014.

Og forventningene til Lagerbäck, om å klare det umulige, kapre en play-off-plass til VM 2018, er enda lavere enn det var for forgjengerne.

Så svensken kan senke de allerede senkede skuldrene, vite at han faktisk har bedre tid på seg enn han noen gang har hatt med et landslag.

Målet er EM 2020.

Det er mer enn tre år til.

Så god tid har en norsk landslagssjef aldri hatt på seg.