Lagerbäck: – Har aldri opplevd et slikt tap som landslagstrener

STUTTGART (VG) (Tyskland – Norge 6-0) Det var det verste tapet for landslaget på 45 år. Lars Lagerbäck (69) har aldri opplevd maken.

Landslagssjefen tenkte seg godt om da VG spurte han om hvilke tanker han gjør seg etter det verste nederlaget for Norge siden 0–9 for Nederland i 1972.

– Nei, jeg har aldri tapt med så mye som landslagssjef før, sier Lars Lagerbäck.

– Hva er ditt verste tap?

– Jeg mener at 0–3 for Tyskland, som svensk landslagstrener er det verste, sier Lagerbäck.

Han syntes åpenbart at det var tungt. Men han gikk ikke med på at det pinlige tapet hadde såret hans stolthet. Men hans femte kamp som sjef for Norge ble ikke noe annet enn et mareritt.

Tyskland lekte seg. På to VM-kvalikkamper mot Norge i løpet av ett år har de 9-0 sammenlagt. Det startet med 1–0 fra Mesut Özil etter ni minutter. Og det sluttet ikke før innbytter Mario Gomez headet inn 6–0 etter 79 minutter. Det var landslagsmål nummer 31 på 71 kamper for Die Mannschaft for spisslegenden.

– Vi flyttet oss ikke godt nok når Tyskland angrep. Tyskerne er best i verden offensivt, slik jeg ser det, og da ble det veldig vanskelig for oss, sier Lagerbäck.

Han fikk spørsmål om han vurderte å legge om til fembackslinje i pausen for å komme fra det med et penere resultat. Men han beneket det. Tyskerne var ikke fornøyd med 4–0 til pause. De fortsatte å herje med Norge. 6–0 kunne lett vært 8–0.

– Vi får analysere dette, og ta lærdom av det, sier Lagerbäck.

Joachim Löw møtte Lagerbäck med et håndtrykk og en hyggelig kommentar på vei inn på pressekonferansen. Mannen som leder kanskje verdens beste landslag inntok podiet sammen med kampens store spiller – tomålsscorer Timo Werner – som gliste godt.

– Jeg er bare happy. Det var en stor kamp. Og det var gøy å være tilbake her i Stuttgart, sier Timo Werner, som er flasket opp i Stuttgart.

Han er det store stjerneskuddet i tysk fotball med seks mål på bare åtte kamper. Fredagens uhyggelig stemning og mobbing fra tyske hooligans, under VM-kvalifiseringen mot Tsjekkia i Praha, hvor han måtte tåle å høre «sønn av en hore», hadde gått sterkt inn på ham.

På forhånd hadde Löw garanterte scoringer mot Norge. Men han hadde vel neppe regnet med hele seks. Han passet seg for å hovere, selv om han helt klart var storfornøyd.

– Det var flott og skjønt slik som fotball kan være noen ganger. Og det var et publikum som satte pris på oss for innsatsen, sier Joachim Löw.

VM-billetten til neste års sluttspill er sikret. Tyskland har ennå ikke avgitt poeng i kvalifiseringen. Nå kan Löw planlegge hvordan Tyskland skal forsvare tittelen fra Brasil for tre år siden. Fire ganger har de vunnet VM (1954, 1974, 1990 og 2014).