Lagerbäck har 195 kamper som landslagstrener: – Tyskland det aller verste

ULLEVAAL STADION (VG) Han har ledet landslag i 195 kamper. Men den siste matchen med Norge var den klart verste av dem alle for Lars Lagerbäck (69).

Norge ble fullstendig rundspilt i VM-kvalifiseringen mot Tyskland. Die Mannschaft ga seg ikke før de hadde 6–0. Nordmennene ble løpende imellom – taklet knapt – og viste en respekt for motstanderen man sjelden ser i internasjonal fotball.

Lagerbäcks landslagshistorie Sverige: 131 kamper Nigeria: 7 kamper Island: 52 kamper Norge: 5 kamper

– Jeg og Tommy (Söderberg) debuterte sammen som svenske landslagstrenere i 1998 borte med Spania i treningsmatch. Det endte med 0–4. Og det var litt av samme følelsen som kampen mot Tyskland med to baklengsmål i løpet av de ti første minuttene. Det var ille. Men Tyskland er helt klart det verste jeg har opplevd som landslagstrener, sier Lars Lagerbäck.

Lagerbäck med suksessrik fortid som landslagssjef i Sverige, Nigeria og Island har analysert matchen fra Stuttgart. Konklusjonen er; det så ut som 1. divisjon mot 3. divisjon.

– Spillerne skal få fakta, og det er greit at de får se at vi har et relativt stort steg å ta, sier Lagerbäck.

Tempoforskjell



Han opplevde at den store forskjellen var tempo. At tyskerne – som er regjerende verdensmester – forflyttet seg mye raskere både med og uten ball.

– Vi var altfor langsomme. Vi gjorde nesten ikke frispark imot, og vi slipper inn mål selv om vi tallmessig var overlegne i straffeområdet, sier Lagerbäck.

Svensken presenterte landslagstroppen til VM-kvalifiseringskampene mot San Marino (borte 5. oktober) og Nord-Irland (hjemme 8. oktober) tirsdag. Ørjan Nyland (Ingolstadt), Tore Reginiussen (Rosenborg), Pål André Helland (Rosenborg), Markus Henriksen (Hull) og Alexander Søderlund (St. Etienne) er tilbake i landslaget.

Lagerbäck fortelle at han og landslagsassistent Per Joar Hansen har 50 spillere de følger i inn- og utland. Lagerbäck medgir at han ser så mange kamper at det er folk i hans nærmeste omgangskrets som reagerer.

– Det er noen som synes jeg ikke er riktig klok, så mange kamper som jeg ser, sier Lagerbäck.

Ødegaard får sjansen



Han har tilgang det han vil se på TV. Direkte eller gjennom Wyscout (video og analyse av matcher). Han reiser ikke like mye rundt som tidligere. Og han bekrefter overfor VG at han heller ikke sett Martin Ødegaard «live» i kamper for Heerenveen. Men fastholder at supertalentet har bedre utbytte av fortsatt spill på U21-landslaget.

– Er du forberedt på kritikk for at du ikke har tatt med Ødegaard i troppen mot San Marino og Nord-Irland?

– Jeg har lært meg at i denne jobben må man være forberedt på kritikk, og jeg vet ikke om jeg tenker på det lenger, fordi det er så opplagt, sier Lagerbäck.

Han legger til at Ødegaards sjanse kommer snart.

PS! Sist Martin Ødegaard spilte A-landskamp var mot Finland i mars 2016.