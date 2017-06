Lagerbäck håper King blir en «ny» Carew på landslaget

SANDVIKA (VG) Landslagstrener Lars Lagerbäck mener Norge har fostret frem for få profiler de siste årene, spesielt offensivt. Men en spiller skiller seg ut: Joshua King (25).

Landslagssjefen var i godt humør da han tok imot spørsmål fra pressen i forkant av VM-kvalifiseringen mot Tsjekkia førstkommende lørdag.

Svensken fikk spørsmål av VG om det er et problem at landslagstroppen ikke har spillere som nærmer seg 30 år, og med 70-80 landskamper. Rune Almenning Jarstein (32) har per dags dato flest landskamper for Norge med sine 45.

– Det har kanskje vært et savn i norsk fotball. De store profilene har ikke kommet frem de siste årene. Jeg har ikke fullstendig oversikt, men om jeg skulle svare spontant, tror jeg fortsatt at jeg landet på det, sa han.

VGs landslagskommentator: Det er 40 år siden Norge var så dårlige

Så hvem er den siste store norske profilen i Lagerbäcks øyne?

– Det kommer litt an på hvilken lagdel man fokuserer på, men om vi snakker om spisser, så er vel John Carew en av de siste profilene, sa svensken og la til:

– Så har man Joshua (King red.anm.) som er på gang. Han kan bli en etterfølger, forhåpentligvis.

Så du? Lagerbäcks «nedrykkslandslag» kan ende i flere klubbskifter

Understreket viktigheten av erfaring

– Erfaring har alltid betydning, om det ikke er et ekstremt talent som kommer inn, sa Lagerbäck og trakk frem Fredrik Ljungberg som eksempel.

Den svenske kantspilleren debuterte på seniorlandslaget i en alder av 20 år.

– Man behøver minst ti landskaper for å få rutinen som skal til. Man vil ha en miks av alder og rutine, men mye erfaring er alltid positivt, sa Lagerbäck.

Spørsmålene penset etter hvert inn på Norges gullgenerasjon på 90-tallet. Da var Lagerbäck tilknyttet det svenske landslaget, og han fikk spørsmål om hva han husket fra «Drillos».

– Man hadde stor respekt for det laget. De fikk fantastiske resultater og var veldig bra organisert. Det er klart det var imponerende, fortsatte landslagssjefen.

VG utvider saken!