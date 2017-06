Lagerbäck forklarer Ødegaard-vraking: Sesongen hans har vært begrenset

SANDVIKA/BISLETT (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (68) vil bygge laget rundt en stamme med spillere frem til kvalifiseringen for EM i 2020. Likevel er det ikke plass til Martin Ødegaard (18).

– Det er som jeg resonnerte forrige gang rundt A-laget kontra U21. Slik det er nå, bedømmer vi at det er bedre at han får spilletid på U21, sier Lagerbäck til VG.

Ødegaard vil – i løpet av den neste kvalifiseringen til EM som starter høsten 2018 – fylle 20 år. Under selve mesterskapet i 2020 er den Heerenveen-utlånte spilleren 21 år.

Les også: Lagerbäck reagerte på Selnæs-oppførsel

– Hva synes du om sesongen hans i Heerenveen?

– Den har vært relativt begrenset når det gjelder spilletid. Nå på slutten har han fått spille, som visse andre spillere også har i og for seg. Men det er jo én faktor. Det viktigste er at han får så mye spilletid som mulig, og med mindre det skjer noe spesielt, så får han 100 prosent spilletid for U21-landslaget, sier Lagerbäck.

Les mer: Bjørn (25) lover å snakke norsk snart: – Bedre enn de forventet

U21-landslaget trener hele denne uken på Marienlyst i Drammen, der de skal møte Kosovo til EM-kvalifiseringskamp mandag 12. juni.

INN OG UT: Martin Ødegaard, her etter sin debut for Heerenveen i januar, har fått varierende spilletid i sin første halve sesong i Nederland. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Synes han er på god vei



Det er ikke mye snakk om VM-plass i 2018 blant aktørene rundt det norske fotballandslaget. Landslagssjef Lagerbäck er likevel opptatt å vinne de to kommende kampene mot Tsjekkia (kvalikkamp) og Sverige (treningskamp), men samtidig bygge en stamme inn mot kvalifiseringen til EM i 2020.

Lest denne? Kjent podkast advarer stjerneskudd mot «Ødegaard-fellen»

At en VM-plass om ett år henger i en tynn tråd, gir svensken mer frihet til å teste ut spillere, enn om Norge virkelig var med i kampen om mesterskapet i Russland.

– Vi må finne en stamme på 10–15 spillere som kan bli en ryggrad i laget, fortalte Lagerbäck på mandagens pressekonferanse.

Her scorer Ødegaard endelig sitt første mål for Heerenveen:

Mats Møller Dæhli tilbringer mye tid med Martin Ødegaard på fritiden. De to ungguttene, som ofte var romkamerater da begge var på A-landslaget, ble blant annet observert sammen på Ullevaal stadion under kampen mellom Vålerenga og Rosenborg for en drøy uke siden.

KOMPISER: Martin Ødegaard og Mats Møller Dæhli (t.h.) følger kampen mellom Vålerenga og Rosenborg på Ullevaal stadion. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

På spørsmål om han savner Ødegaard i troppen, svarer Dæhli:

– Jeg prater masse med Martin, vi har blitt veldig, veldig gode kompiser, så sånn sett savner jeg ham jo. Men det er treneren som styrer hvem som er hvor. Forrige gang kunne Martin vært på A-laget og jeg på U21. Vi unner hverandre suksess uansett hvor vi spiller.



– Det var veldig gøy å registrere at han var såpass god i de siste kampene mot Heerenveen. Han var veldig, veldig god, så det lover veldig godt. Jeg synes han er på god vei, sier Dæhli til VG.

VGs landslagskommentator: «Det er 40 år siden Norge var så dårlige»

– Alltid vært langt fremme



Sander Berge er jevngammel med Ødegaard. Han sier han ikke har tenkt noe spesielt på hvem som er eller ikke er med.

– Først og fremst tenker jeg på at jeg er med, og det er jeg selvfølgelig veldig glad for, sier Berge til VG, og fortsetter:



– Martin er en god venn av meg, og jeg prater alltid med ham uansett. Han har alltid vært et forbilde jeg har kunnet se opp til, siden han alltid har vært langt fremme. Vi er gode kompiser, og han har hatt mye erfaring å dele i tidlig alder. For meg er det gledelig å ha det forholdet til ham og følge ham.

Fått med deg denne? Lagerbäck advarer Berge