Lagerbäck fikk beviset: Norge blir ingen «quick fix»...

Kommentar BELFAST (Nord-Irland–Norge 2–0) Det er et godt uttrykk – «If it's not broken, don't fix it». Lars Lagerbäck har ikke det problemet. I stedet viste kampen mot Nord-Irland at det vil ta lang tid før svensken har «fikset» Norge.

For hvis noen trodde at det bare var å bytte landslagssjef, så var alt i orden i norsk landslagsfotball, så var møtet i Belfast beviset på at enkle løsninger ikke finnes i fotball.

Per-Mathias Høgmo slet i lange perioder med et lag som ikke hang sammen, som nesten alltid slapp inn mål først, som trengte mange sjanser for å score mens motstanderen trengte det motsatte.

Og så var det enkeltspillere som sviktet.

I tillegg.

Nordtveit fikk jobben

På Windsor Park kom de samme problemene til syne for Lars Lagerbäck, og det tok bare 90 sekunder før ballen lå i mål, i en kombinasjon av for dårlig stopperspill av Even Hovland og en Håvard Nordtveit som ikke ofret seg før skuddet gikk av.

Nordtveit, foretrukket foran 19 år gamle Sander Berge tross at han ikke har spilt kamp på nesten tre måneder, lå i perioder som en slags «half-back» helt nede ved stopperne. Han skulle balansere, han skulle slå pasninger og ta innkast.

Ingen av delene fungerte. Og da Nord-Irland scoret sitt andre mål, etter 33 minutter, var Nortveit uoppmerksom, stopperne lå feil - og plutselig var Conor Washington gjennom.

2–0 - og de norske landslagsspillerne så ikke ut som de hadde lært noe på uken med Lars Lagerbäck. Jeg er ganske sikker på at det ikke var gitt beskjed om at det skulle slås lange pasninger i lufta mot lagets laveste spiller, Tarik Elyounoussi. Jeg er også ganske sikker på at Lagerbäck ikke hadde instruert spillerne til å ha så store avstander i laget. Ei heller at de skulle slå langt når alle så at det var mulig å samspille mot målet.

Blottet for selvtillit

Og jeg er helt sikker på at Lagerbäck hadde regnet med mer fysisk intensitet i egen 16-meter og området Norge skulle forsvare.

Ingen av delene skjedde.

Norge opptrådde som de har gjort mye de siste to årene: Mange personlige feil, en dårlig struktur og rotete forsvarsspill.

Et lag totalt blottet for selvtillit, brutt ned over lang tid med motgang, negativitet gjennom svake resultater.

Jeg har skrevet om temaet mange ganger de siste to årene: Norges mangel på forsvarstyper har vært svært synlig etter at Brede Hangeland ga seg. Der må det gjøres noe, det må prioriteres stoppertyper og nærmest utdanne dem i årene som kommer.

Bruk Odd-stopperne

Men det hjelper Lars Lagerbäck lite. Han må for øyeblikket klare seg med det han har. Jeg mener fortsatt at det beste, i øyebikket, er å bruke Odds stopperpar Fredrik Semb Berge og Steffen Hagen. Fordi de i hvert fall er gode sammen. Det samme kan du ikke si om Even Hovland og Gustav Valsvik - eller andre stoppere Norge har brukt sammen de siste årene.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

På et vis var det greit at Lagerbäck fikk skriften på veggen med en gang: Norge er nå helt ute av VM-bildet. Og da får svensken fem kvalik-kamper til å «sette» laget før hovedjobben hans starter høsten 2018: Få Norge til EM 2020.

Og det trenger han sårt.

For selv om Lagerbäck også kan lese en tabell og se på resultater, så må også han ha blitt litt sjokkert over hvor rotete, uorganisert og dårlig dette norske landslaget er.

Tapet i Belfast var Norges tiende på de 14 siste landskampene.

Skremmende dårlig.

Men dessverre helt sant.