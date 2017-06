Lagerbäck etter tre kamper uten seier: – Ekstra surt

ULLEVAAL (VG) (Norge-Sverige 1-1) Seieren glapp også i kamp nummer tre for Lars Lagerbäck. Landslagssjefen liker det dårlig.

– Det kjennes ekstra surt. Det så passivt ut fra benken, sier Lagerbäck om situasjonen som ødela Norges første Ullevaal-seier over Sverige siden 1977. Even Hovland kom ikke inn i situasjonen og ballen glapp inn under Ørjan Nyland og Sverige fikk et heldig resultat.

Les saken: Her glipper en historisk seier

– Vi sto litt i ro. Det kommer de selvsagt til å få feedback på, svarer Lagerbäck uten å nevne navn.

Sveriges kaptein på Ullevaal, Sebastian Larsson, er ikke i tvil om at lagerbäck kommer til å heve Norge. Saken fortsetter under videoen.

Den spillemessige fremgangen har vært klar mot Sverige og Tsjekkia. Men det har ikke gitt uttelling i mer enn to ganger 1–1. Seieren mangler fortsatt for Lagerbäck fire måneder etter at han tok over det norske landslaget.

Han savner den «ekstra boosten» seire omtrent alltid gir.

– Det påvirker ikke mitt arbeid, men man skal aldri undervurdere betydningen av å vinne. Det skaper vinnerkultur. Men det viktigste for meg er nå at vi begynner å se strukturen av hvordan vi skal spille. Det gjør dem bra. Vi svaiet litt mot Tsjekkia og nå ble vi slitne i 2. omgang, mener Lagerbäck.

VG-kommentar: Ni mann viste at de vil være med



– 1. omgang var bra. Da klarte vi målsettingen om å være minst like bra eller bedre enn mot Tsjekkia, mener Lagerbäck. Sverige lå under 1–0 og svenskenes landslagssjef Janne Andersson er tydelig på hva han mener.

– Det så ut som ferien allerede hadde startet.

Sverige stilte med hele laget nytt fra den fantastiske overtidsseieren over Frankrike på Friends Arena sist fredag.

– Det er ingen unnskyldning, men vi er fortsatt slitne alle mann etter det vi opplevde der, sier Andersson. Han fikk akkurat det han forventet av Norge. Andersson mener at Lagerbäck ikke kom med noen overraskelser og bygger landslaget opp bakfra. Akkurat som han selv gjorde da han tok over etter Erik Hamrén i fjor.

Folkebørsen: Sjekk hvem som var Norge beste

– Vi har funnet en stamme av 8–10 spillere, sier Lagerbäck.

– Hvem består stammen av?

– Det får du vel se (senere). Jeg vil ikkegå offentlig ut med den før jeg har fortalt det til spillerne. Jeg vil være forsiktig med det, men så vet vi heller ikke hva som skjer videre. Vi har n del spillere i nordiske ligaer. Så får vi se hva som skjer når de drar i gang ellers i Europa på sensommeren.

Bjørn Maars Johnsen fikk sin debut fra start. Hearts-spissen var involvert i mye i de 55 minuttene han spilte.

VG Live: Kampen minutt for minutt

– Han har visse spisskvaliteter som jeg liker. Han var litt opp og ned i denne kampen, men han er definitivt med i bildet hvis du ser på de spissene vi har tilgjengelige, sier Lagerbäck – som kan komme til å ha Premier League-suksessen Joshua King tilgjengelig igjen mot Aserbajdsjan og Tyskland i september.